"Спецназ" на границе и странные автомобили: появились интересные детали накануне убийства Захарченко

Сегодня, 11:37

Жители оккупированных территорий заметили необычное движение на границе с Россией в день гибели главаря "ДНР"

Захарченко с боевиками. Фото: AFP
Захарченко с боевиками. Фото: AFP

Накануне убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко на границе с Россией на подконтрольном боевикам пункте пропуска заметили странное присутствие российского спецназа, а также выезжающие в РФ автомобили представительского класса со стороны Донецка без досмотра. Об этом написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин со ссылкой на сообщения патриотов с оккупированных территорий.

"31 августа в 9:30 утра на оккупированной территории в районе, граничащей с территорией РФ, прошел слух о временном закрытие границы. Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успеновки со стороны РФ заехало два КАМАЗа вооруженных людей. Границу не пересекали. Все были экипированы в военную форму и при себе все бойцы имели оружие. Пишут, что похожи на "спецуру", так как оружие у них было "не "Калаши", а что-то снайперское" и большая часть с глушителями. Они находились на пункте пересечения границы целый день. Еду им доставляли отдельно от пограничников РФ", – написал Мысягин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Но уже около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам подъехали пять автомобилей представительского класса, три из которых без досмотра сразу проехали на территорию РФ.

"Как пишут: "Ночью проехать КПП нельзя – положат еще до КПП, там доты оборудованы – только днем", а эти три автомобиля пропустили вообще без досмотра. Еще пишут, что: "… остальные две машины потом стояли в общей очереди и пересекли границу в направлении РФ уже утром". Когда эти автомобили заезжали на территорию Украины – они не знают. По какой дороге, тоже неизвестно. После проезда этих автомобилей, "спецура" позже покинула пропускной пункт. На границе остались только пограничники РФ", – написал он.

Анализ ситуации:

  • в 9:30 прошел слух о закрытии пункта пропуска;
  • в 11:00 приехало два КАМАЗа "спецуры";
  • в районе 17:30 в Донецке уничтожен главарь "ДНР";
  • в районе полуночи, когда пропускной пункт закрыт, колонна из трех машин, приехав со стороны Донецка по грунтовым дорогам, не останавливаясь и без проверки пересекает границу в направлении РФ.

ggg_03

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".
Россия, убийство, граница, захарченко, автомобили, Мысягин

Вы сейчас просматриваете новость ""Спецназ" на границе и странные автомобили: появились интересные детали накануне убийства Захарченко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Александр Захарченко. Фото: AFP

﻿В ЕС впервые прокомментировали гибель главаря "ДНР" Захарченко

Сегодня, 06:34

В представительстве заверили, что "не будут спекулировать на влиянии смерти Захарченко на встречу нормандской четверки"

Донбасс

фото AFP

В Берлине заявили, что после смерти Захарченко важно не допустить эскалации

Сегодня, 03:05

Зайберт отметил, что смерть Захарченко не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации на Донбассе менее важной
Загрузка...

Fun

На похороны Захарченко пришла "колорадская вдова". Фото: facebook.com/raguli

Хоронить Захарченко пришла "колорадская вдова": появилось фото

Вчера, 16:58

Женщина вырядилась в черное кружевное платье

Политика

Дмитрий песков. Фото: AFP

Россия из переговоров в Минске не выйдет: у Путина сделали заявление по гибели Захарченко

Вчера, 15:01

Песков говорит, что убийство главаря боевиков не способствует урегулированию конфликта на востоке Украины
Загрузка...