"Спецназ" на границе и странные автомобили: появились интересные детали накануне убийства Захарченко

Накануне убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко на границе с Россией на подконтрольном боевикам пункте пропуска заметили странное присутствие российского спецназа, а также выезжающие в РФ автомобили представительского класса со стороны Донецка без досмотра. Об этом написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин со ссылкой на сообщения патриотов с оккупированных территорий.

"31 августа в 9:30 утра на оккупированной территории в районе, граничащей с территорией РФ, прошел слух о временном закрытие границы. Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успеновки со стороны РФ заехало два КАМАЗа вооруженных людей. Границу не пересекали. Все были экипированы в военную форму и при себе все бойцы имели оружие. Пишут, что похожи на "спецуру", так как оружие у них было "не "Калаши", а что-то снайперское" и большая часть с глушителями. Они находились на пункте пересечения границы целый день. Еду им доставляли отдельно от пограничников РФ", – написал Мысягин.

Но уже около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам подъехали пять автомобилей представительского класса, три из которых без досмотра сразу проехали на территорию РФ.

"Как пишут: "Ночью проехать КПП нельзя – положат еще до КПП, там доты оборудованы – только днем", а эти три автомобиля пропустили вообще без досмотра. Еще пишут, что: "… остальные две машины потом стояли в общей очереди и пересекли границу в направлении РФ уже утром". Когда эти автомобили заезжали на территорию Украины – они не знают. По какой дороге, тоже неизвестно. После проезда этих автомобилей, "спецура" позже покинула пропускной пункт. На границе остались только пограничники РФ", – написал он.

Анализ ситуации:

в 9:30 прошел слух о закрытии пункта пропуска;

в 11:00 приехало два КАМАЗа "спецуры";

в районе 17:30 в Донецке уничтожен главарь "ДНР";

в районе полуночи, когда пропускной пункт закрыт, колонна из трех машин, приехав со стороны Донецка по грунтовым дорогам, не останавливаясь и без проверки пересекает границу в направлении РФ.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".