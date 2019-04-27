Спецрепортаж "По следам тарифных экспертов. Скандальные совпадения"
Смотрите сенсационный репортаж расследование
Два облэнерго вернули в собственность украинцев. Почему ни у кого не было недовольства, пока ими владели россияне? И кому выгодна нынешняя паника по этому поводу в масс-медиа и соцсетях?
Вопросы, которые наиболее честные и прозрачные, общественные деятели оставляют без ответа. И вопросы, от которых госчиновникам, возможно, отвертеться уже не удастся. Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам тарифных экспертов. Скандальные совпадения".
Как сообщалось, вскоре сразу в двух областях – Киевской и Одесской - стартует модернизация энергосетей. Это стало возможным благодаря решению Антимонопольного комитета, который накануне дал добро на приобретение Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго компанией ДТЭК. Решение приняли, ведь эти компании являются естественными монополиями.
Кроме того мы рассказывали, какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику. В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен.
Также мы писали, что в Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций. Без развития зеленой энергетики Украины не обойтись в ближайшей перспективе.
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