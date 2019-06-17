США передали Украине медицинское оборудование: опубликованы фото
В посольстве рассказали, куда будет перенаправлен солидный гуманитарный груз
США продолжает оказывать помощь Украине. На этот раз отправлен гуманитарный груз с медицинским оборудованием. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Отмечается, что гуманитарный груз стал результатом работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и посольства Украины в США.
"Из города Денвер (штат Колорадо) в Украину отправлено два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Все медицинское оборудование будет направлено в четыре медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинского клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины (г. Ирпень), Детскую клиническую больницу "Охматдет" (Львов), Детскую больницу города Житомира и житомирского реабилитационного центра братьев Кузьминых", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинские дипломаты в США рассказывали о военной помощи американцев. Так, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.
На днях стало известно, что США в 2019 году предоставят Украине 700 миллионов долларов техпомощи. Техническая помощь подразумевает финансирование широкого спектра программ в различных сферах.
В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф опубликовал стратегию поддержки Украины. Джим Инхоф указал на сферы, где помощь Украине "проседает".
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