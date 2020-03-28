США выделят Украине 1,2 млн долларов: названа причина

Средства направят в страну после 3 апреля

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 1,2 млн долларов на противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу. Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставления технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и т.п.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что США начнут выделять средства выбранным странам с 3 апреля.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта, в стране311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели. За прошедшие сутки было зафиксировано 93 новых случая.

А США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек. Вашингтон предпринял ряд экстренных мер для спасения собственной экономики в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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