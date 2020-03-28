Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Последние новости Украины

США выделят Украине 1,2 млн долларов: названа причина

28 марта, 11:05

Татьяна Очеретяна

Средства направят в страну после 3 апреля

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 1,2 млн долларов на противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу. Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставления технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и т.п.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что США начнут выделять средства выбранным странам с 3 апреля.

Реклама

В тренде
За сутки в Украине от коронавируса заболели более 90 человек: новые данные МОЗ

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта, в стране311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели. За прошедшие сутки было зафиксировано 93 новых случая.

А США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек. Вашингтон предпринял ряд экстренных мер для спасения собственной экономики в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США эпидемия Украина средства коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 28 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 28 мартаУкраина
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больнице
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больницеПолитика
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 мартаУкраина
Кто в Украине больше всего заражается коронавирусом: неожиданная статистика
Кто в Украине больше всего заражается коронавирусом: неожиданная статистикаУкраина
"Иначе эпидемию не остановить": контроль за карантинтом через телефон все-таки введутУкраина
Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полки
Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полкиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...