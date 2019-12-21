Стало известно, что обнаружили при обыске в клубе Порошенко: фото

/ Фото: ГБР

В результате обыска в спортивном клубе "5 элемент", который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко, правоохранители нашли вмонтированные видеокамеры. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как рассказали в ведомстве, линзы видеокамер были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках спортклуба. Во время изъятия приборы могли работать, потому что были подключены к сетевому кабелю.

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Досудебное расследование начато по факту незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.

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Напомним, в "Европейской солидарности" обыски назвали попыткой давления на оппозицию.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке" – спецназ, среди прочего, приходил и в этот самый "5 элемент". Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного производства о растрате государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Также мы писали, что управление государственной охраны продолжает охранять пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко, как и других бывших глав государства: первого – Леонида Кравчука (1991-1994), второго – Леонида Кучму (1994-2005), третьего – Виктора Ющенко (2005-2010).

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