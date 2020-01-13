Стало известно, когда и где будут судить возможного убийцу Амины Окуевой

Амина Окуева. Фото: Facebook

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Завтра в Святошинском суде Киева планируют избрать меру пресечения подозреваемому в причастности к убийству Амины Окуевой. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в главке киевской областной полиции.

"Речь идет о подозреваемом, ДНК которого совпало с ДНК на автомате, из которого велась стрельба по автомобилю с Окуевой", – рассказали нам полицейские. Точное время судебного заседания полицейские назвать затруднились, но предполагают, что это произойдет около полудня во вторник, 14 января.

Напомним, в понедельник на брифинге в МВД глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник киевской облполиции Андрей Небитов сообщили, что задержанный – уроженец Дагестана, и входил в состав ОПГ, которая занималась давлением на бизнес. Как удалось выяснить сайту "Сегодня" из собственных источников в правоохранительных органах, имя задержанного — Игорь Редькин, он 1963 года рождения.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что полицейские задержали группу киллеров, которые обоснованно подозреваются в заказных убийствах. В МВД уточняют, что ДНК одного из задержанных совпали с ДНК на автомате, из которого велась стрельба по авто с Окуевой.

"Следствие выясняет, стрелял этот человек или же передавал автомат другому лицу для совершения убийства", – рассказали нам в министерстве.

Также сообщалось, что доброволец и помощник на тот момент нардепа Игоря Мосийчука Амина Окуева погибла поздно вечером 30 октября 2017 года вблизи пгт Глеваха под Киевом, когда автомобиль, в котором она находилась, обстреляли из автомата. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два в голову.

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