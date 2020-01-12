Убийство Амины Окуевой: "Сегодня" узнали имя задержанного и подробности операции

Установлено, что стрелял в авто Окуевой именно задержанный, он же - организатор преступления

Амина Окуева. Фото: facebook.com/Amina.Okueva.

По подозрению в убийстве Амины Окуевой был задержан Игорь Редькин. Об этом сайту "Сегодня" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Как рассказал нам собеседник, Редькин – 1963 года рождения. Установлено, что стрелял именно он, и что он является организатором преступления. Его задержали прямо на улице столицы, после наблюдения.

Личность других причастных к убийству пока устанавливается.

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О задержании предполагаемых убийц Амины Окуевой сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия", – написал глава МВД.И опубликовал видео задержания:

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

"В состав группы в целом входило семь человек. Часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – сообщил Игорь Клименко.

Как известно, в сентябре Нацполиция раскрыла громкое убийство начальника отдела рекламы Киевского метро. Как оказалось, к преступлению были причастны семеро подозреваемых в заказном убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Напомним, Амина Окуева трагически погибла поздно вечером 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха под Киевом, По автомобилю, в котором она была, открыли огонь из автомата. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу. Оружие преступники бросили на месте.

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