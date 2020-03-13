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Стало известно, сколько частных клиник будут лечить украинцев бесплатно после медреформы

13 марта, 04:29

Виталий Андроник

Национальная служба здоровья Украины заплатит за лечение украинцев более сотни частным клиникам

В Украине 108 частных клиник будут лечить украинцев бесплатно. Все они подписали договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). По условиям контракта, эти частные больницы не имеют права брать оплату или доплату с пациента, поскольку медуслуги оплатит НСЗУ по утвержденным тарифам. Например, тариф на лечение туберкулеза – 20 663 грн, инсульта – 19 332 грн, инфаркта – 16 000 грн.

Однако стоит учитывать, что частные клиники сами выбирают, за какие медуслуги они согласны получать оплату от государства. Например, больнице может быть выгоден тариф за лечение инфаркта и медучреждение подпишет с НСЗУ договор на оказание именно этой медуслуги за счет государства. То есть, другие услуги будут платными. Подробный список больниц доступен на сайте НСЗУ.

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С 1 апреля в частных клиниках появится информация, какие услуги оплатит государство. А на дверях больницы будет указатель, что здесь медуслуги можно получить бесплатно. Позже ведомство планирует создать онлайн-карту, на которой будут отображаться все больницы.

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Подробно о том, как лечиться в частных клиниках бесплатно, читайте в материале "Медреформа в Украине: украинцев будут бесплатно лечить в частных клиниках".

Напомним, в апреле в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, медпомощь детям до 16 лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что больницы официально могут выставить счет за лечение. Существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату.

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больницы лечение медреформа НСЗУ

Источник: Сегодня

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