Стало известно, сколько украинцев больны COVID-19 за границей

Больше всего зараженных граждан Украины в Италии

За границей от COVID-19 лечатся 145 украинцев, 63 уже выздоровели. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным МИД, больше всего заболевших украинцев в Италии – 121 человек. Восемь украинцев умерли за границей от коронавирусной болезни.

Как отметили в министерстве, 17 658 украинцев обратились в дипломатические учреждения в рамках системы "Защита", которая предусмотрена для граждан Украины, которые сейчас остаются за рубежом из-за ограничения путешествий.

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Напомним, по состоянию на утро 9 мая во всем мире зафиксировали 4 014 436 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1 387 230 человек выздоровели, 276 251 умер. Сейчас зараженными остаются 2 350 955 человек.

Кроме того, ранее китайский вирусолог назвал сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективнее. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19.

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