Стало известно, сколько взяточников разоблачили в Украине с начала года

Сегодня, 17:58

Более 500 пойманным на взятке уже объявили приговоры

 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С начала 2018 года прокуроры разоблачили около семи тысяч взяточников. Об этом рассказал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины, Андрей Лысенко во время брифинга в Киеве, сообщает УНН

"Всего с начала этого года органами прокуратуры задокументировано 6923 случая получения неправомерного вознаграждения и других коррупционных преступлений", – заявил он.

Лысенко отметил, что 2385 обвинительных актов уже передали в суд. Кроме того, 516 человек получили свои приговоры за получение неправомерной выгоды. 

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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