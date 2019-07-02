Стало сложнее поступить на "Право": что нужно знать о вступительной кампании-2019

А вот будущим магистрам придется сдавать на английском языке еще больше предметов, чем раньше

Фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня".

1 июля в Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения: с понедельника уже можно регистрировать электронные кабинеты. Начало приема заявлений и документов начнется позже. Кроме того, Министерство образования и науки Украины расширило список специальностей с минимальным проходным баллом. Что ждет абитуриентов в этом году, узнавал сайт "Сегодня".

В этом году абитуриентам нужно готовиться к тому , что поступающий может подать в вуз сертификаты ЗНО за 2017, 2018 и 2019. Однако оценка по иностранному языку (английский, французский, немецкий, испанский) должна быть за 2018 или 2019 год.

Минимальный бал на большинство специальностей будут определять сами вузы. Как и в прошлом году, чтобы поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" надо набрать не менее 150 балов по второму и третьему конкурсному предмету.

Также в этом году Министерство образования установило на шесть специальностей минимальный балл 130. Это специальности с высоким уровнем общественной ответственности, отмечают в ведомстве. К ним отнесли "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право" и "Фармация, промышленная фармация".

Количество заявлений, которые можно подавать в вузы, не поменялось. Если абитуриент претендует на бюджетные места, он может подать семь заявлений на четыре специальности. Для контрактников ограничений нет.

В 2019 году поступающие в медицинские и педагогические вузы получили право первоочередного зачисления. Для этого надо будет подписать договор, по которому после выпуска из вуза придется проработать по специальности не менее трех лет в селе. Речь о специальностях "Образование/Педагогика и "Здравоохранение".

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Вузы должны обнародовать рейтинговые списки рекомендованных для зачисления на бюджет до 26 июля 18:00. До 31 июля надо уже подать в вуз оригиналы документов, а 1 августа уже будет известно, кто прошел на бюджет, а кто – нет.

Главные даты вступительной кампании-2019:

1 июля – доступна регистрация электронных кабинетов абитуриентов;

1-10 июля – проходят творческие конкурсы;

10 июля – начинается прием заявлений и документов на поступление в вузы;

16 июля в 18:00 – заканчивается прием документов для тех, кто поступает на основе собеседований, экзаменов и творческих конкурсов;

22 июля в 18:00 – заканчивается подача заявлений тех, кто поступает только по сертификатам ЗНО;

26 июля – публикация рейтинговых списков абитуриентов;

31 июля – последний день приема оригиналов документов;

1 августа в 12 часов – завершается зачисление на бюджет;

30 сентября – завершается зачисление на контракт.

Регистрация электронных кабинетов

Для подачи заявлений на поступление в университет или другое высшее учебное заведение необходимо зарегистрировать личный электронной кабинет, в котором будут видны все данные, касающиеся поступления.

Для регистрации е-кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании, фотографию.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

Что писать в заявлении:

адрес действительной электронной почты (она будет логином для входа в кабинет);

пароль и подтверждение пароля (количество символов не ограничено, но не менее шести);

данные сертификата ЗНО: номер (семь цифр), пин-код (четыре цифры) и год выдачи (предлагается автоматически);

данные документа о полном общем среднем образовании: серия (две буквы), номер (восемь цифр), средний балл (абитуриент считает сам по правилам, опубликованным Минобразования).

После выполнения этих пунктов на указанный электронный адрес приходит письмо активации. Перейдя по ссылке внутри письма, создание е-кабинета подтверждается.

Еще раз напоминаем: убедитесь в корректности информации до подачи заявления. Портал "Освіта.Ua" собралосновные ошибки при регистрации электронного кабинета абитуриента. Это:

регистрация на e-mail, запрещенный на территории Украины (например, mail.ru);

в документе об образовании и сертификате ЗНО не совпадают данные абитуриента. Если в аттестате – обратитесь в школу, если в сертификате ЗНО – в соответствующий региональный центр оценивания качества образования;

справка о регистрации в сельской местности не соответствует определенному образцу. (См. приложение №13 к Постановлению КМУ от 2 марта 2016 г. № 207);

установление неверного приоритета (для поступления на бюджет);

некачественные фото – например, сэлфи. В системе электронного поступления существуют требования к формату и размеру фото и сканкопиям документов, которые загружают абитуриенты;

некорректный подсчет среднего балла аттестата;

необходимость подтверждения права на льготы. Это надо сделать до момента подачи первого заявления;

несоответствие предметов ЗНО, когда абитуриент хочет подать заявление на специальность, по которой у него отсутствует результат ЗНО.

Какие нужны документы для приема в вуз

Во время выполнения требований к зачислению абитуриент обязан предоставить лично следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне и приложение к нему;

оригинал военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных), кроме предусмотренных законодательством случаев;

сертификат внешнего независимого оценивания;

четыре цветных фотографии размером 3 х 4 см;

другие документы, если это предусмотрено правилами приема высшего учебного заведения.

Кроме того, в этом году упростили поступление в вузы абитуриентам без ID-карт. По результатам совещания, которое состоялось 19 июня под председательством заместителя министра образования и науки Украины Юрия Рашкевича и главы ГМС Максима Соколюка, между представителями МОН и ГМС было достигнуто соглашение о том, чтобы такие абитуриенты могли ограничиться подачей свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины, предоставляемого лицу в ответ на его обращение в кратчайшие сроки.

Это правило касается также тех абитуриентов, которые отказались получать паспорт в форме карточки по религиозным убеждениям. К перечисленным выше документам им нужно приложить также заявление на имя руководителя учреждения образования (написанное в произвольной форме) о том, что абитуриент осведомлен о невозможности реализовать право на получение стипендии, студенческого билета и документа о полученном образовании.

Что нужно знать будущим магистрам

Согласно новым правилам поступления, основное изменение для поступающих на магистратуру – расширение списка специальностей, на которые надо сдавать иностранный язык по технологии ЗНО.

В прошлом году это были специальности отраслей знаний "Гуманитарные науки", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Сфера обслуживания", "Право", "Международные отношения".

В этом году английский по технологии ЗНО будут сдавать на специальности "Музееведение, памятниковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело", все специальности в сфере "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование".

Кроме этого на специальности "Право" и "Международное право" абитуриенты будут сдавать едины профессиональный вступительный экзамен. Это тест двух блоков: общих учебных правовых компетентностей и базовые правовые дисциплины.

Напомним, что с 26 июня по 12 июля в Украине проходит дополнительная сессия ЗНО. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Кроме того, в этом году на независимое оценивание зарегистрировалось рекордное количество желающих – более 300 000. К сожалению, в этом году из-за "провала" на ЗНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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