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Станет еще прохладнее: чего ждать от погоды в Украине 9 июля (карта)

9 июля, 08:18

Мария Дмитренко

На Западную Украину возвращаются дожди

В Украине в течение недели синоптики спрогнозировали "температурные качели". А в четверг, 9 июля, на западе снова будут лить дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Похолодание понемногу подбирается и к восточным регионам. Там температура воздуха установится на уровне 24-27 градусов тепла. Без осадков.

Немного теплее будет на юге Украины. Днем воздух разогреется до 28 градусов выше нуля. Небо будет почти безоблачным, дождей не предвидится.

В центральных и северных регионах ожидается довольно прохладная погода. Температура воздуха установится на уровне 20-25 градусов тепла. В Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве вероятны небольшие осадки.

А вот на запад Украины снова сунут дождевые тучи, ожидаются ливни. Температура воздуха будет колебаться в пределах 20-24 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что на Одесскую область обрушился ураган. Из-за падения деревьев серьезно пострадали два человека.

Напомним, в последние дни сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в западных регионах Украины. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.

А в Киеве проезжая часть в Святошинском районе превратилась едва ли не в реку:

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