Степанов рассказал, как будут проходит обсервацию люди, которые приедут сдавать ВНО

Власти разрешили не сидеть на самоизоляции этой категории приезжих

Украинцы, которые приезжают в Украину из других стран или с временно оккупированных территорий, чтобы пройти Внешнее независимое оценивание, не должны проходить обсервацию. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Лица, которые для прохождения Внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - сказал Степанов.

Напомним, согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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В Офисе президента рассказали, что ВНО должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

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