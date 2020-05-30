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Степанов рассказал, как будут проходит обсервацию люди, которые приедут сдавать ВНО

30 мая, 10:04

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Власти разрешили не сидеть на самоизоляции этой категории приезжих

Украинцы, которые приезжают в Украину из других стран или с временно оккупированных территорий, чтобы пройти Внешнее независимое оценивание, не должны проходить обсервацию. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Лица, которые для прохождения Внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - сказал Степанов.

Напомним, согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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В Офисе президента рассказали, что ВНО должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

Также мы писали, что из-за карантина в Украине запрещены любые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально. Когда и как будет проходить завершение учебного года в Украине и выпускные для 11-х классов, узнавал сайт "Сегодня".

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