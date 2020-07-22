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Степанов рассказал, каким будет карантин в Украине в августе

22 июля, 14:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власти меняют подходы к показателям заболеваемости

Правительство изменит нормы проведения карантина, действие которого продлят до конца лета. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина.

В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

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Ранее Максим Степанов сообщал, что уже разработано постановление с изменениями в отношении карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

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Также новости сообщали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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