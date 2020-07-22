Степанов рассказал, каким будет карантин в Украине в августе

Правительство изменит нормы проведения карантина, действие которого продлят до конца лета. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина.
В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.
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Ранее Максим Степанов сообщал, что уже разработано постановление с изменениями в отношении карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Также новости сообщали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.
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