Стран "зеленой зоны" станет больше: Кабмин смягчил карантинные требования

Новый показатель составляет 55 активных больных на 100 тысяч человек

Кабинет министров смягчил критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. В частности, показатель активных больных увеличили с 40 до 55 человек на 100 000 населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 000 населения. Сейчас составляет 62. Таким образом, мы приводим в соответствие", – заявил на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.

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Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Ранее глава Минздрава заявил, что карантин в Украине, который сейчас действует до 31 июля, продлят как минимум до конца лета.

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Напомним, те, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны", должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию, или сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии.

Въезжать из стран "зеленой" зоны можно без ограничений.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 июля 25 стран внесли Украину в "зеленый список": Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея. Это самые популярные направления. Также это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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