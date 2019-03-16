Странное "перемирие" на Донбассе: обстрелы, активная разведка и готовность боевиков ударить из пушек по ВСУ

Артрасчеты противника пребывают в боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам ОС

Фото: AFP

Странное "перемирие" на Донбассе: обстрелы, активная разведка и готовность боевиков ударить из пушек по ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/eda/f48/5c4edaf480d2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/eda/f48/5c4edaf480d2e.jpg 2019-03-16T04:30:00+02:00 Украина Артрасчеты противника пребывают в боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам ОС

В связи с объявленным "весенним перемирием", количество обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупационных формирований РФ на Донбассе резко сократилось.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, в основном обстрелы со стороны оккупантов носят спорадический характер и осуществляются с применением автоматического стрелкового оружия (эпизодически фиксируются гранатомёты, как ручные так и станковые, а также крупнокалиберные пулемёты). В основном обстрелы фиксировались в районе Авдеевки, Марьинки, Попасной и на Мариупольском направлении.

Кроме того, передовые подразделения противника были усилены снайперами и расчетами ПТРК. Также противник продолжает активное ведение воздушной разведки с целью выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил с применением БПЛА. Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнении оперативной обстановки, выявлении изменений в боевых порядках и местонахождении резервов ОС на Авдеевском и Мариупольском направлении. Продолжает отмечаться активная деятельность маневренных групп РЭР/РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения.

Дежурные артиллерийские расчеты противника находятся в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам ОС. С ними ежедневно проводятся тренировки по отработке вопросов развертывания и выхода на передовые огневые позиции для нанесения огневых ударов на полигонах "Ударный" и "Передовой". Также оборудуются ложные артиллерийские позиции, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее писалось, что в ответ на постоянные обстрелы боевиками позиций ВСУ украинские военные из состава Операции объединенных сил на Донбассе были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Ранее сообщалось, что боевики т.наз. "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

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