"Страшно, что взятки интимом считают нормой": вступительная кампания ознаменовалась скандалами
Преподавателей ловят на взятках и интиме. Приговоров — единицы
Вступительная кампания-2018, по традиции, не обошлась без взяток. По данным правоохранительных органов, суммы колебались от 200 до 140 тыс. грн. А ведь эксперты напоминают: смысла во взятках нет.
Как рассказали "Сегодня" в Нацполиции, нечистые на руку руководители вузов требовали и получали взятки от абитуриентов за зачисление, а от студентов — за закрытие прогулов.
"В Одессе полицейские совместно с сотрудниками областной прокуратуры задокументировали преступную деятельность руководства одной из одесских академий, — сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская. — Декан и заведующая лабораторией потребовали от троих абитуриентов 5 тысяч долларов (140 тыс. грн. — Авт.). За эту сумму они обещали помочь студентам поступить в академию. Фигурантов дела задержали при получении денег".
В Нацполиции добавили, что помимо этих денег у подозреваемых правоохранители нашли четыре конверта, в которых находились списки абитуриентов, а также $2600 и 2500 грн.
О разоблачении взяточников на днях отрапортовали и черкасские силовики. По данным облпрокуратуры, был задержан доцент кафедры одного из институтов, который подозревается в том, что потребовал от одного из абитуриентов 5300 грн.
"Такую сумму он потребовал за успешную сдачу вступительных экзаменов и дальнейшее зачисление в институт. Проверяется причастность этого сотрудника к прочим фактам вымогательства денег у студентов", — сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
На аналогичном преступлении правоохранители недавно поймали заместителя директора одного из сумских вузов.
"За свое содействие в поступлении этот сотрудник вуза потребовал 10 тысяч гривен, но согласился брать деньги частями. Был задержан на получении 2 тысяч гривен", — сообщили в Нацполиции.
По словам эксперта в области образования Андрея Черных, случаи требования взяток за поступление говорят о том, что многие люди просто не знают — платить деньги не за что, ведь залогом поступления сейчас являются результаты ВНО, на которые руководители вузов никак не могут повлиять.
"Видимо, те, кто берут взятки, рассчитывают на неосведомленность поступающих", — резюмировал Черных.
Копы добавляют, что популярной услугой у взяточников является закрытие прогулов за деньги. За это, как правило, требуют около 200—300 грн. То, что ситуация со взятками в вузах сложная, признают и правозащитники. Юрист общественной правозащитной организации "Чайка" Татьяна Мельник, например, уверяет, что одной из форм взяток в украинских вузах остается интим. И рассказывает, как в прошлом году сразу студенты одного из ровенских вузов обвинили 70-летнего преподавателя-хореографа в сексуальных домогательствах в обмен на хорошие оценки.
"Его винили более десятка студенток. По их словам, на занятиях преподаватель постоянно трогал их за интимные места, мотивируя, что этого требует специфика урока. Но дело заглохло — никто не нашел достаточно доказательств, чтобы привлечь профессора к ответственности. Он сам ушел по собственному желанию", — рассказала "Сегодня" Мельник.
И добавила:
"Многие студентки терпят подобные домогательства, но молчат. Самое страшное, что многие девочки считают такие взятки нормальным явлением".
По данным госреестра судебных решений, с начала года приговоры за взятки можно пересчитать на пальцам. А в Минобразования нам ответили, что не в состоянии влиять на ситуацию:
"Мы осуждаем взяточничество, но контролировать соблюдение законности это обязанность правоохранительных органов".
"Цена зависит от уровня преподавателя"
Студентка одного из ведущих медицинских вузов Украины рассказала нам, что "расценки" у них, наверное, одни из самых высоких в стране.
"Видимо, из-за того, что медвузы во все времена считались престижными. Чтобы закрыть прогул, преподавателям платят от 200 до 600 гривен за каждый. Цена зависит от того, чью пару ты прогулял. Что касается экзаменов, то цена на них колеблется от 2000 гривен до 28 тысяч. В нашей группе — четыре студента, будущих врача, часто прогуливают и, соответственно, постоянно платят взятки, причем нескольким преподавателям. В группе говорят, что за семестр у них стабильно уходит около 20 тысяч гривен. Но, похоже, что и им, и их преподавателям это выгодно. В отличие от них, я не плачу ни копейки, не прогуливаю и сдаю все сама, без денег, честно все учу, прохожу практики, чтобы получить качественные знания", — рассказала нам студентка Анна.
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