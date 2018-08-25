"Страшно, что взятки интимом считают нормой": вступительная кампания ознаменовалась скандалами

Вступительная кампания-2018, по традиции, не обошлась без взяток. По данным правоохранительных органов, суммы колебались от 200 до 140 тыс. грн. А ведь эксперты напоминают: смысла во взятках нет.

Как рассказали "Сегодня" в Нацполиции, нечистые на руку руководители вузов требовали и получали взятки от абитуриентов за зачисление, а от студентов — за закрытие прогулов.

"В Одессе полицейские совместно с сотрудниками областной прокуратуры задокументировали преступную деятельность руководства одной из одесских академий, — сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская. — Декан и заведующая лабораторией потребовали от троих абитуриентов 5 тысяч долларов (140 тыс. грн. — Авт.). За эту сумму они обещали помочь студентам поступить в академию. Фигурантов дела задержали при получении денег".

В Нацполиции добавили, что помимо этих денег у подозреваемых правоохранители нашли четыре конверта, в которых находились списки абитуриентов, а также $2600 и 2500 грн.

О разоблачении взяточников на днях отрапортовали и черкасские силовики. По данным облпрокуратуры, был задержан доцент кафедры одного из институтов, который подозревается в том, что потребовал от одного из абитуриентов 5300 грн.

"Такую сумму он потребовал за успешную сдачу вступительных экзаменов и дальнейшее зачисление в институт. Проверяется причастность этого сотрудника к прочим фактам вымогательства денег у студентов", — сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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На аналогичном преступлении правоохранители недавно поймали заместителя директора одного из сумских вузов.

"За свое содействие в поступлении этот сотрудник вуза потребовал 10 тысяч гривен, но согласился брать деньги частями. Был задержан на получении 2 тысяч гривен", — сообщили в Нацполиции.

По словам эксперта в области образования Андрея Черных, случаи требования взяток за поступление говорят о том, что многие люди просто не знают — платить деньги не за что, ведь залогом поступления сейчас являются результаты ВНО, на которые руководители вузов никак не могут повлиять.

"Видимо, те, кто берут взятки, рассчитывают на неосведомленность поступающих", — резюмировал Черных.

Копы добавляют, что популярной услугой у взяточников является закрытие прогулов за деньги. За это, как правило, требуют около 200—300 грн. То, что ситуация со взятками в вузах сложная, признают и правозащитники. Юрист общественной правозащитной организации "Чайка" Татьяна Мельник, например, уверяет, что одной из форм взяток в украинских вузах остается интим. И рассказывает, как в прошлом году сразу студенты одного из ровенских вузов обвинили 70-летнего преподавателя-хореографа в сексуальных домогательствах в обмен на хорошие оценки.

"Его винили более десятка студенток. По их словам, на занятиях преподаватель постоянно трогал их за интимные места, мотивируя, что этого требует специфика урока. Но дело заглохло — никто не нашел достаточно доказательств, чтобы привлечь профессора к ответственности. Он сам ушел по собственному желанию", — рассказала "Сегодня" Мельник.

И добавила:

"Многие студентки терпят подобные домогательства, но молчат. Самое страшное, что многие девочки считают такие взятки нормальным явлением".

По данным госреестра судебных решений, с начала года приговоры за взятки можно пересчитать на пальцам. А в Минобразования нам ответили, что не в состоянии влиять на ситуацию:

"Мы осуждаем взяточничество, но контролировать соблюдение законности это обязанность правоохранительных органов".

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"Цена зависит от уровня преподавателя"

Студентка одного из ведущих медицинских вузов Украины рассказала нам, что "расценки" у них, наверное, одни из самых высоких в стране.