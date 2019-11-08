Стратегический беспилотник США провел разведку над Донбассом

Американцы следят не только за линией разграничения, но и за российско-украинской границей

Фото: facebook.com/AW.RQ4.MQ4/

Стратегический беспилотник США снова вылетел на разведку над территорией Украины и промониторил ситуацию вдоль линии разграничения на Донбассе. БПЛА RQ-4B Global Hawk также приближался к границам России.

Отмечается, что пятичасовой полет был совершен сегодня . Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия по маршруту через Грецию, Болгарию и Румынию, а в Украине попал через Молдову. Он курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе на высоте 16 км, однако находился в воздушном пространстве, которое контролируется Украиной.

В то же время американский БПЛА несколько раз приближался на расстояние 37-54 км к границе России, в частности в район Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

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Это первый полет американского беспилотника RQ-4 Global Hawk над Донбассом в ноябре. В прошлом месяце были три аналогичных полета вдоль линии разграничения на Донбассе и вблизи российских границ, в том числе 8, 19 и 24 октября.

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А тем временем на фронте снова неспокойно. Как сообщали новости "Сегодня", 7 ноября пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты. В итоге ВСУ понесли серьезные потери.

Также стали известны подробности о потерях ВСУ – боевики подбили украинский "Урал" ракетой. В 92 бригаде рассказали, что бойцы занимались обустройством позиций, как неожиданно средь бела дня враг нанес удар.

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