"Стратегия гопника из подворотни": представитель президента в Крыму о действиях России

В Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны-агрессора. Об условиях содержания пленных украинских военных, реакцию мира на события и о причинах отсутствия военного положения в Крыму Segodnya.ua рассказал представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Борис Бабин. Фото: Facebook

- Есть актуальная информация о состоянии военных, как в плане здоровья, так и в плане условий содержания?

- Немного изменилась ситуация с утра, так как шоу, которое хотело устроить государство-агрессор, возможно не полностью пойдет по его плану. В Симферополе оккупанты пытаются совершить судилище с нашими ребятами вопреки международному праву. Потому что они – военнопленные, и их судить не имеют права, это нарушение соответствующих конвенций. Сейчас, насколько мне известно, у россиян определенные проблемы с адвокатами.

- Есть ли актуальная информация о состоянии здоровья задержанных?

- Пока нет, ждем информации по соответствующим каналам связи, в том числе, через Красный крест. Я очень благодарен Красному кресту за содействие, больше сказать не могу.

- Можно ли суд в Симферополе рассматривать как часть определенной стратегии России, как эта стратегия выглядит?

- У них одна стратегия: "если не знаешь что делать, захватывай заложников". Это стратегия гопника из подворотни. Если он понимает, что все плохо – захватывает заложника и начинает выдвигать требования. Так же сделали и россияне. Когда они поняли, что ситуация для них абсолютно проигрышная, и это было ясно после того, как наши корабли вернулись в сторону Одессы, они решили захватить заложников. И они их захватили.

- Как вы оцениваете то, что Крым не стал территорией введения военного положения?

- Крым – оккупирован. Мы не контролируем полуостров, там нет нашей власти, мы не можем вводить там какие-то правовые режимы, кроме введенных законом об оккупации. Но опять же, при случае говорю, что было бы очень хорошо отменить закон "о свободной экономической зоне Крым". Потому что он несовместим, конечно, с условиями военного положения.

- Какие у вас прогнозы по реакции мира на события в Азове?

- Я уверен в реакции цивилизованных стран на акт прямой агрессии. Ожидаются новые санкции, новые резолюции международных организаций, соответственно, международные судебные процессы. Я так понимаю, Украина подает в Европейский суд по правам человека заявление об ограничении прав наших граждан-военнопленных. Здесь работы много для всех.

- Можно ли сейчас оценить, какого характера санкции можно было бы считать адекватной реакцией?

- Я думаю, что надо требовать санкций именно в сфере транспорта, в частности морского. Все, что Россия совершала вчера, продолжается сегодня. Это продолжение ее агрессии на Азове, продолжение блокады наших портов, ограничение рыболовства на Азове. Поэтому первое, что мы должны сделать – санкции против российского морского флага, я имею ввиду торговый флот. Это – санкции против компаний, которые обслуживают российский флаг на торговом флоте, это – санкции против российских портов. Это, как по мне – первоочередно.

Все подробности по теме читайте в материале сайта "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн.