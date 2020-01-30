Мир ждет рекордно жаркая пятилетка: ученые бьют тревогу

Арктика / Фото: National Geographic

В то время как погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых, в Британской метеорологической службе предупреждают, что период с 2020 по 2024 год грозит стать самым жарким пятилетием в мировых масштабах за все время наблюдений. Об этом сообщает канал Sky News.

Так, эксперты полагают, что средние температуры за эти пять лет будут на 1,15 – 1,46 градуса по Цельсию выше, нежели у температур в доиндустриальный период человечества. В то же время, напоминает Sky News, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений – в среднем на 1,09 градуса по Цельсию выше прежних показателей.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градуса по Цельсию – нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.

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"Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градуса по Цельсию ", – цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Также в службе отметили, что ввиду продолжающегося потепления на Земле "окно возможностей сужается" для реагирования на эту ситуацию. Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

Однако президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из этого соглашения, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Добавим, что на саммите G7 генсек ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю.

Видео: Reuters

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