Стучите во все двери: ведущий Олег Панюта дал советы будущим журналистам

Фото: канал "Украина"

Телеведущий информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" провел встречу со студентами-журналистами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете имени В. Гнатюка.

На мастер-классе Олег Панюта поделился с будущими журналистами телевизионным опытом и профессиональными секретами работы ведущего в прямом эфире. Встреча ведущего проходила в формате активного диалога, охотно задавали вопросы не только студенты разных курсов, преподаватели, но и молодые специалисты, которые уже в профессии. В частности, на вопрос о профессиональном выгорании, Олег Панюта ответил, что никогда не был знаком с таким чувством, поскольку свою профессию очень любит и счастлив каждый день ходить на работу, несмотря на всевозможные трудности. Также присутствующие интересовались курьезными ситуациями, которые случались с ведущим во время прямого эфира, и приходилось ли ему за время работы в журналистике договариваться с совестью.

Олег Панюта дал простые и полезные советы начинающим журналистам. А именно: как справиться с волнением, работая в кадре. Важной была рекомендация ведущего по поводу трудоустройства молодых специалистов.

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"Не сидеть и не ждать, пока вас возьмут на работу. А уже сейчас бегать и самому стучать во все двери. Одни из них обязательно откроются", – отметил Олег Панюта. А также добавил, что журналистика не терпит равнодушия и основное правило для журналистов – рассказывать людям то, что поможет им жить лучше.

В конце встречи телеведущему вручили благодарность от ректора и удостоверение успешного человека Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка. Кроме того, все студенты имели возможность лично задать ведущему профессиональные вопросы, посоветоваться с ним, взять автограф и сфотографироваться.

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Напоминаем, что канал "Украина" организовывает в рамках образовательной инициативы мастер-классы для студентов журналистских специальностей по всей Украине.

Так, ведущий канала "Украина" Виталий Школьный дал мастер-класс для студентов журналистских специальностей Киевского торгово-экономического университета.

Напомним, поитогам сентября 2019 года телеканал "Украина" уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов.

Также сообщалось, что канал "Украина" и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов.

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