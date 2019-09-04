Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП

В конце июля 2019 года Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Министерству культуры Украины

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Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культуры Украины.

"Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд г. Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению… иска", – сообщает пресс-служба УПЦ КП в среду.

В скан-копии решения суда, обнародованном на сайте УПЦ КП, отмечается, что Яременко Олегу Васильевичу (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну), как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ КП, и другим лицам по его доверенности запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу.

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Фото: new.cerkva.info

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Министерству культуры Украины об отмене приказа в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".

Как известно, несмотря на то что Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата, данная религиозная организация прекратила свою деятельность после объединения в единую православную церковь Украины. Соответствующее заявление сделали в Министерстве культуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Киевский патриархат отменил Томос и отказался признавать Епифания главой. Участники собора Украинской православной церкви Киевского патриархата отменили постановления проходившего 15 декабря 2018 года Архиерейского собора, на котором, собственно, и приняли решение об объединении Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

В свою очередь появилась реакция ПЦУ на отмену Томоса Киевским патриархатом. В заявлении единой церкви говорится, что Филарета не станут отлучать от объединенной церкви, но будут считать, что он из нее вышел.

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