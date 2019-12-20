Суд над подозреваемой в убийстве Шеремета: прокурор не явился

Прокурор по делу известного врача-волонтера Юлии Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по резонансному делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, не явился на суд.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Сегодня" из зала заседаний Апелляционного суда Киева, который 20 декабря должен рассмотреть ходатайство стороны защиты насчет меры пресечения "Лисе", которую 13 декабря заключили под стражу на два месяца.

Несмотря на протест адвоката, судья решил перенести заседание на 24 декабря.

"Невиновный человек за решеткой, это беззаконие", – заявил юридический защитник Юлии Кузьменко Владислав Добош.

Сторонников Кузьменко, которые собрались в зале заседаний, такой поворот событий не устроил – они начали блокировать суд и стеклянную клетку, в которую поместили волонтера.

Кроме того, адвокат решил обратиться по этому поводу напрямую к генпрокурору Украины Руслану Рябошапке – позвонил прямо из зала суда, но глава ГПУ не ответил.

Напомним, на данный момент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

В частности, Кузьменко обвиняют в том, что именно она подложила бомбу под автомобиль руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в результате подрыва которого погиб Шеремет.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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