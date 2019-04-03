Суд отказался взять Мангера под стражу

Мангер заявил, что не доволен решением суда и будет его обжаловать

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Суд отказался взять Мангера под стражу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d3/61c/5c94d361c596e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d3/61c/5c94d361c596e.jpg 2019-04-03T03:22:00+03:00 Украина Мангер заявил, что не доволен решением суда и будет его обжаловать

Шевченковский райсуд Киева 3 апреля около часа ночи принял решение надеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и забрать у него загранпаспорта.

Срок действия меры пресечения – 60 дней, до 1 июня, сообщает Громадське.

В то же время суд отказал в ходатайстве прокурора относительно изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Владислав Мангер, в свою очередь, заявил, что не доволен решением суда и будет его обжаловать.

Отмечается, что судебное заседание длилось с 13:00 2 апреля.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение следственного судьи Шевченковского райсуда об отстранении Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, от должности главы областного совета Херсонской области.

Как мы сообщали, суд отстранил Мангера на один месяц – до 6 апреля, хотя прокуратура ходатайствовала об отстранении на срок в два месяца. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд отказался взять Мангера под стражу". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.