Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Суд по делу Вышинского перенесли на конец недели

15 июля, 17:24

Заседание не состоялось, поскольку судьи находятся в совещательной комнате по другому делу

Кирилл Вышинский Фото: facebook.com/andriy.domanskyy
Кирилл Вышинский Фото: facebook.com/andriy.domanskyy.

Киевский суд перенес заседание по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которое должно было состояться сегодня, 15 июля.

Согласно решению Подольского районного суд, слушание состоится 19 июля по причине того, что судьи находятся в совещательной комнате по другому делу.

Стоит отметить, что 22 июля истекает срок заключения Кирилла Вышинского под стражу – после этой даты, если судьи не примут решение продлении меры пресечения журналисту, его должны будут освободить.

Ранее в этот день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский может быть освобожден из-под ареста уже в понедельник, на заседании Подольского районного суда Киева.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

Суд по делу Кирилла Вышинского является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, риа новости, государственная измена, вышинский

Вы сейчас просматриваете новость " Суд по делу Вышинского перенесли на конец недели". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд арестовал имущество Вышинского

19 июля 2018, 20:47

Арестованы квартира, гараж и автомобили

Обмен Сущенко на Вышинского: в Кремле сделали четкое заявление

2 ноября 2018, 12:28

Российская сторона требует освободить руководителя РИА "Новости Украина"

"Мы об этом думаем": Путин допустил обмен Сенцова на Вышинского

20 июня, 18:26

В Кремле считают возможным освобождение украинского режиссера

Суд оставил Вышинского под стражей

6 сентября 2018, 16:56

Руководителя "РИА Новости Украина" обвиняют в государственной измене

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

20 марта, 10:51

Уполномоченного по правам человека РФ не допустили в СИЗО и она намерена встретиться с подозреваемым в суде

Вышинский: Вопрос обмена меня не интересует

20 марта, 13:36

Вышинский подчеркнул, что он будет бороться за справедливость

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Из дурнушки в красавицу: топ-5 фильмов про преображение

Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Боди-балет -секретные тренировки ангелов Victoria's Secret

Увлажнители воздуха потенциально опасны

Как получить плоский живот без диет и жестких тренировок

Суперфуд: полезные свойства семян льна

Калиновый чай: чем он полезен для организма и как его готвить

Как струнка: лучшие упражнения для осанки от фитнес-тренера

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь