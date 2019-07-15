Суд по делу Вышинского перенесли на конец недели

Заседание не состоялось, поскольку судьи находятся в совещательной комнате по другому делу

Кирилл Вышинский Фото: facebook.com/andriy.domanskyy.

Киевский суд перенес заседание по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которое должно было состояться сегодня, 15 июля.

Согласно решению Подольского районного суд, слушание состоится 19 июля по причине того, что судьи находятся в совещательной комнате по другому делу.

Стоит отметить, что 22 июля истекает срок заключения Кирилла Вышинского под стражу – после этой даты, если судьи не примут решение продлении меры пресечения журналисту, его должны будут освободить.

Ранее в этот день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский может быть освобожден из-под ареста уже в понедельник, на заседании Подольского районного суда Киева.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

Суд по делу Кирилла Вышинского является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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