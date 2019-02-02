Суд решил о выплате компенсации сыну погибшей при взрывах на арсенале в Балаклее – адвокат

Решение суда будет обжаловано

Суд решил о выплате компенсации сыну погибшей при взрывах на арсенале в Балаклее – адвокат 2019-02-02T17:27:00+02:00 Украина Решение суда будет обжаловано

Киевский райсуд Харькова частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба Александру Полтавцу – сыну Елены Полтавец, погибшей в результате взрывов 23 марта 2017 года на территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области. Об этом рассказал адвокат Роман Лихачев.

Суд решил, что воинская часть 1352 должна выплатить мужчине в счет морального ущерба, причиненного смертью матери, 300 тыс. грн.

Он отметил, что всего истец требовал 1 млн грн. 800 тыс. грн – с Министерства обороны и в/ч 1352, а также 200 тыс. грн – с УСБУ в Харьковской области, и на решение Киевского райсуда будет подана апелляция.

"Однозначно будем обжаловать. Я считаю, что даже миллион меньше, чем жизнь человека, а 300 тысяч – это вообще цинизм", – сказал адвокат.

В результате взрывов боеприпасов на 65 арсенале Елена Полтавец получила осколочное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии в Балаклейскую ЦРБ. 25 апреля 2017 года женщина умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга.

Напомним, что в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. Позже СБУ квалифицировала ЧП в Балаклее как диверсию.

Через полгода расследования генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей.

Также мы писали о том, как жил город спустя год после взрывов.

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