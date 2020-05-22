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Судью Верховного суда Украины отстранили за пьянство за рулем

22 мая, 19:59

Станислав Кожемякин

Отстранение будет действовать до увольнения судьи или отмены решения дисциплинарной палаты

Высший совет правосудия (ВСП) Украины, который отстранил от осуществления правосудия одесского судью Дмитрия Запорожана, также применил санкции и в отношении другого высокопоставленного судьи.

Как сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, 2 марта 2019 года судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка остановили на дороге.

Как оказалось, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и отказался от прохождения теста на алкоголь. Ему выписали штраф размере 10 тысяч грн и лишили права управлять автомобилем на год.

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"Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 мая 2020 года", – говорится в сообщении Совета.

Стоит отметить, что срок действия отстранения судей от правосудия – до принятия ВСП решение об их увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

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Напомним, ранее в этом году в Черкасской области пьяный полицейский за рулем автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил дерево.

Также сообщалось, что в 2019 году в Украине был побит печальный рекорд – остановили и оштрафовали самое большее за три года колчество пьяных водителей.

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А как изменились "алкогольные" привычки украинцев во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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судья пьяное вождение Верховный Суд Украины

Источник: Интерфакс-Украина

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