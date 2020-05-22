Судью Верховного суда Украины отстранили за пьянство за рулем

Отстранение будет действовать до увольнения судьи или отмены решения дисциплинарной палаты

Высший совет правосудия (ВСП) Украины, который отстранил от осуществления правосудия одесского судью Дмитрия Запорожана, также применил санкции и в отношении другого высокопоставленного судьи.

Как сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, 2 марта 2019 года судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка остановили на дороге.

Как оказалось, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и отказался от прохождения теста на алкоголь. Ему выписали штраф размере 10 тысяч грн и лишили права управлять автомобилем на год.

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"Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 мая 2020 года", – говорится в сообщении Совета.

Стоит отметить, что срок действия отстранения судей от правосудия – до принятия ВСП решение об их увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

Напомним, ранее в этом году в Черкасской области пьяный полицейский за рулем автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил дерево.

Также сообщалось, что в 2019 году в Украине был побит печальный рекорд – остановили и оштрафовали самое большее за три года колчество пьяных водителей.

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А как изменились "алкогольные" привычки украинцев во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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