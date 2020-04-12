Супрун объяснила, почему украинцев нужно массово тестировать на коронавирус

Министерство здравоохранения должно внедрять массовое тестирование граждан на инфицирование коронавирусом, а не проверять только тех, кто имеет выраженные симптомы заболевания. Об этом экс-глава ведомства Ульяна Супрун пишет на своей странице в Facebook.
Она напомнила данные МВД, что с начала карантина в Украину вернулись более 80 тысяч человек.
"Все ли они здоровы – никто точно не знает, ведь не все имеют выраженные симптомы. Температурный скрининг и экспресс-тесты – малоэффективны в выявлении вируса. К тому же большинство людей отправляли на самоизоляцию под "честное слово", – пишет бывшая глава Минздрава.
По ее словам, сейчас, когда вирус уже зашел внутрь нашего общества и его носителями могут быть не только те, кто вернулся из-за границы – самое время внедрять массовое тестирование граждан.
"Это не значит тестировать каждого человека. Речь идет о том, чтобы делать тесты тем, кто имеет симптомы заболевания (и тем, кто нуждается в госпитализации, и тем, кто может оставаться дома), а если тест положительный, надо обязательно отслеживать и тестировать всех контактных лиц. Сейчас таких людей только лишь просят изолироваться дома", – говорит Супрун.
Она отметила, что в Украине пока тестируют только тех, кто имеет выраженные симптомы заболевания.
"Но и тут – не всех. И в соцсетях, и мне лично часто пишут украинцы, которым отказывают в тестировании. Если это случилось с вами – обратитесь на правительственную горячую линию (15-45) или позвоните в ЦОС (0 800 505 840)", – советует она.
Количество случаев COVID-19 в Украине увеличивается и уже превысило 2,7 тысячи.
"В Минздраве предполагают, что пик заболеваемости еще впереди, но несмотря на это главный санитарный врач Виктор Ляшко недавно заявил:" Украина может делать 30 000 тестов в неделю, но такой необходимости нет". Почему, если тестов и сил нам хватает? Ведь опыт стран, где с распространением заболевания борются достаточно успешно (и это не Китай), показывает, что тестирование – важный инструмент в решении проблемы", – подчеркнула медик.
"Чем больше мы тестируем, тем больше имеем шансов отследить, локализовать и остановить распространение заболевания. Сегодня мы как бы имеем и тесты, и техническую способность. Давайте их задействовать, чтобы максимально использовать все доступные нам инструменты", – предлагает бывшая чиновница.
Она призывала: пока страна находится на карантине, использовать это время с максимальной эффективностью.
"Ведь карантин – это не время для отдыха и только им невозможно остановить вирус. Это – драгоценный кредит, который надо использовать для максимального внедрения других мероприятий, которые реально могут замедлить распространение вируса и помочь спасти как можно больше жизней", – говорит Супрун.
Напомним, на утро 12 апреля в Украине были зафиксированы 2777 заражений коронавирусом . 83 человека скончались, 89 – выздоровели.
Также сообщалось, что ранее Супрун указала на недостатки протокола лечения от коронавируса в Украине .
А тем временем напомним, как лечатся и живут больные коронавирусом:
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