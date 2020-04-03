Протокол лечения от коронавируса в Украине: Супрун указала на недостатки

Экс-глава Минздрава сказала, что не так с новым сводом правил терапии пациентов с COVID-19

Эффективность и безопасность лекарственных средств, которые были утверждены Министерством здравоохранения в протоколе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, не были подтверждены.

Об этом 3 апреля на своей странице в Facebook заявила бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

"Утверждение такого протокола на уровне страны – очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах", – считает Супрун.

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Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала никакие препараты для специфического лечения COVID-19, поэтому использование прописанных лекарств может навредить пациентам или вызвать их дефицит для лечения других болезней.

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"Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в рамках строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато в Украине делают эксперимент без всякого контроля и отчетов о таком использовании", – подчеркнула Супрун.

Вместо этого она призвала правительство Украины приобщить страну к существующим клиническим исследованиям препаратов для терапии коронавируса, которых во всем мире уже производится почти 300.

В таком случае применение препаратов будет контролируемым и с фиксацией всех последствий, а врачи-исследователи смогут сообщать пациентам и их родственникам, что лекарства еще только исследуются, а процедура лечения проводится в рамках клинического испытания.

Сами пациенты при этом будут ознакомлены с информацией о научном характере медицинского вмешательства и всеми возможными неблагоприятными последствиями экспериментального лечения. Это также предоставит четкую юридическую защиту врачей, которые будут лечить этими препаратами пациентов.

Также Ульяна Супрун призвала строго контролировать рецептурную продажу лекарств из протокола, потому что люди могут начать самолечение, а пациенты, которым эти лекарства нужны для лечения других болезней, могут их не получить.

Например, гидроксихлорохин, на который в Украине уже поднялся спрос, тоцилизумаб и лопинавир/ритонавир используют пациенты с ВИЧ/СПИД и аутоиммунными заболеваниями.

Использование лекарств из протокола должно разрешаться только в рамках клинического исследования в больнице и для лечения пациентов с тяжелым течением болезни во время госпитализации, призвала Супрун, напомнив о случаях самолечения хлорохином в США, где один человек умер, а другой попал в реанимацию.

Также экс-глава Минздрава призвала заниматься оборудованием реанимационных и инфекционных отделений, готовить медицинских работников всех уровней медицинской помощи в них работать, усилить тестирования и изоляцию пациентов с подозрением или выявленным заболеванием.

Напомним, что ранее в Украине ввели штрафы за распространение ложной информации об эффективных "лекарствах против коронавируса". По этому поводу Антимонопольный комитет напомнил о том, что эффективных препаратов от этой инфекции нет, и пригрозил нарушителям запрета штрафами в размере до 5% годового дохода компании.

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