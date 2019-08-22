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Супрун рассказала, когда узнает, останется ли она главой Минздрава

22 августа, 05:43

Супрун отметила, что все ждут заседания парламента нового созыва

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун / Фото: Кабинет министров Украины

Вопрос, кто будет главой Министерства здравоохранения в новом правительстве, – в компетенции нового Премьер-министра и возможной коалиции. Об этом заявила руководительница Минздрава Ульяна Супрун журналистам перед заседанием Кабмина.

Супрун подчеркнула, что в случае, если будет поддержка дальнейших реформ и своя команда, то каждый бы член действующего правительства оставался бы на своем посту. 

"Это выбор Премьер-министра и, если будет, коалиции, или выбор партии,.. это будет их решение, не мое личное", – указала Супрун, отвечая на вопрос, собирается ли она оставаться на своей должности.

При этом она отметила, что все ждут до 29 августа, когда должно состояться торжественное заседание парламента нового созыва, чтобы посмотреть, что будет происходить дальше.

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"Президент будет выступать, это будет показывать нам, какой будет путь, направление, вектор страны, и этой ВР. Возможно даже будет и представление Премьер-министра, увидим, а потом уже будет представление правительства".

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Фото из открытых источников

"В зависимости от Премьер-министра, в зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации системы здравоохранения, если бы были такие возможности, своя команда, поддержка финансовая, поддержка политическая, чтобы транформация дальше происходила, я думаю, что каждый бы остался на своем посту и дальше работал, каждый член нашего правительства", – добавила она.

Как мы писали ранее, Кабинет Министров назначил Наталью Рябцеву и Оксану Мовчан на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины

Напомним, ранее председателем Национальной службы здоровья Украины стал Олег Петренко. В интервью "Сегодня" Петренко рассказал о деталях медреформы.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) – это ведомство, которое будет платить больницам за принятых пациентов. В Минздраве называют его "национальным страховщиком", который будет покупать у медучреждений услуги для населения. Каждая больница превратится в неприбыльное предприятие. Для этого с больницами НСЗУ подпишет договор.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко еще в декабре подписал законы "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" и "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", чем дал старт принятой медицинской реформе. Создание НСЗУ – один из ключевых шагов внедрения реформы.

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