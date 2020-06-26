"Свобода слова Савика Шустера": что в действительности россияне думают о Путине

В пятницу, 26 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", покажут первый эксклюзивный опрос, в котором россияне расскажут, чего они больше всего боятся и поддерживают ли политику Путина в отношении Украины.
В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будут говорить, почему Российская Федерация пытается приватизировать победу во Второй мировой войне.
Кроме этого, эксперты будут дискутировать о том, справится ли украинская власть с наводнениями и последствиями ее на Западной Украине.
Гостями выпуска станут:
- Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
- Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
- Ирина Верещук, народный депутат, "слуги народа";
- Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
- Елизавета Яська, народный депутат, "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ;
- Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
- Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020),
- Василий Онутчак, городской голова города Яремче;
- Кшиштуф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
- Андрей Зубов, российский ученый-историк;
- Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
- Наталья Гуменюк, журналистка.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.
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