"Свобода слова Савика Шустера": что в действительности россияне думают о Путине

В студии также будут говорить, почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне

В пятницу, 26 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", покажут первый эксклюзивный опрос, в котором россияне расскажут, чего они больше всего боятся и поддерживают ли политику Путина в отношении Украины.

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В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будут говорить, почему Российская Федерация пытается приватизировать победу во Второй мировой войне.

Кроме этого, эксперты будут дискутировать о том, справится ли украинская власть с наводнениями и последствиями ее на Западной Украине.

Гостями выпуска станут:

Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины;

, министр внутренних дел Украины; Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

, президент Украины (1991-1994); Петр Порошенко , президент Украины (2014-2019);

, президент Украины (2014-2019); Юлия Тимошенко , премьер-министр Украины (2007-2010);

, премьер-министр Украины (2007-2010); Ирина Верещук , народный депутат, "слуги народа";

, народный депутат, "слуги народа"; Михаил Добкин , народный депутат VIII созыва;

, народный депутат VIII созыва; Елизавета Яська , народный депутат, "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ;

, народный депутат, "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ; Андрей Заблоцкий , председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины; Егор Фирсов , исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020),

, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020), Василий Онутчак , городской голова города Яремче;

, городской голова города Яремче; Кшиштуф Занусси , польский режиссер, кинопродюсер;

, польский режиссер, кинопродюсер; Андрей Зубов, российский ученый-историк;

российский ученый-историк; Эмануэлис Зингерис , член Сейма Литовской Республики;

, член Сейма Литовской Республики; Наталья Гуменюк, журналистка.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

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