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"Свобода слова Савика Шустера": что в действительности россияне думают о Путине

26 июня, 14:28

Юрий Божко Юрий Божко

В студии также будут говорить, почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне

В пятницу, 26 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", покажут первый эксклюзивный опрос, в котором россияне расскажут, чего они больше всего боятся и поддерживают ли политику Путина в отношении Украины.

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В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будут говорить, почему Российская Федерация пытается приватизировать победу во Второй мировой войне.

Кроме этого, эксперты будут дискутировать о том, справится ли украинская власть с наводнениями и последствиями ее на Западной Украине.

Гостями выпуска станут:

В тренде
Взрыв на Позняках, школа онлайн и страшное наводнение – темы ток-шоу "Украина завтра"
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
  • Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
  • Ирина Верещук, народный депутат, "слуги народа";
  • Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
  • Елизавета Яська, народный депутат, "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ;
  • Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
  • Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 – май 2020),
  • Василий Онутчак, городской голова города Яремче;
  • Кшиштуф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
  • Андрей Зубов, российский ученый-историк;
  • Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
  • Наталья Гуменюк, журналистка.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

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