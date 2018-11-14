Сыпало не только в Украине: как снегопады бушевали в России и Беларуси (видео фото)

Особенно серьезные проблемы были в Ростове, где на трассе из-за непогоды случилась крупная авария

Непогода пришла не только в Украину – снегом замело и некоторые регионы соседних России и Беларуси.

Большие пробки в России из-за мощного снегопада

Ростовскую область засыпал мощный снегопад, движение на дорогах остановилось, а на федеральной трассе М-4 "Дон" произошла массовая авария с участием легковых машин и фур. По словам очевидцев, на дороге, похожей на каток, столкнулись полтора десятка автомобилей.

В Беларуси снег прошло в нескольких городах

Непогода пришла в Брест, Гомель, Минск. Пользователи сети пишут, что, несмотря на снежную погоду, температура воздуха местами 13 градусов.















Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Украине больше всего в "снежный плен" попал Киев

Сначала приличный снегопад пошел в Киеве, где за два часа насыпало три сантиметра снега. Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, сегодняшний снег в Киеве может перейти в ледяной дождь. Она уточнила, что ситуация на дорогах в такую погоду крайне сложная.

Позже Киев "поделился" снегом с Балтой и Мариуполем. В Донецкой и Одесской областях жителей этих городов поздравили с первым снегом.

Читайте подробней о последствиях снегопада в Киеве, в результате которого было десятки аварий, а автомобильное движение в столице остановилось в девятибалльных пробках.