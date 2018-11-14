Киев "поделился" снегом с Балтой и Мариуполем: опубликованы фото

В Донецкой и Одесской областях жителей Мариуполя и Балты поздравили с первым снегом

Первый снег, который в Киеве привел к гигантским заторам и множеству ДТП, выпал также в городе Балта Одесской области и Мариуполе Донецкой области.

Так, первым снегом припорошило северную часть Одесской области, в частности, Балту. Фотографии заснеженного города опубликовали местные жители на своих страницах в Сети.

"С первым снегом", – написал житель Балты Евгений Кифоренко, поделившись снимками заснеженной дороги, на которых видно, как снег покрыл дороги тонким слоем и слегка присыпал опавшую листву на обочинах.

















А в Подольске (бывшем Котовске) снег припорошил цветы на клумбах. "Мы санки с чердака достали, перчатки приготовили, на горку собираемся", – пошутили местные жители в соцсетях.

Между тем, в областном центре пока снегопадов не было, однако уже 15 ноября ситуация может измениться: по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе временами возможны небольшие осадки.

А в Мариуполе погода устроила температурные "качели" – столбик термометра колебался от привычных для приморского города в это время +13 до -5. Снегопад здесь, по данным телеканала Newsone, начался в ночь на 12 ноября, и снова шел в следующие две ночи.

"Еще на прошлой неделе коммунальщики собирали листья, а теперь почти все силы направлены на борьбу со снегом", – говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что на улицы вышло более 10 единиц техники, а рабочие уже использовали около 20 тонн специализированной смеси, которой посыпали дороги, однако этого количества не хватило и утром 14 ноября в городе возникли проблемы с движением автобусов и троллейбусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве выпал первый снег, а в сети появились первые фото и видео прихода зимы.

Также мы сообщали, что в Киевской администрации жителей столицы предупреждали об ухудшении погоды с 14 ноября. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 14 ноября в Киеве ожидается умеренный, а ночью 15 ноября небольшой мокрый снег.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.