В Украине резко потеплеет: где прогреет до 20 градусов (карта)

В Украине сегодня, 16 апреля, значительно потеплеет и будет солнечно. Небольшие дожди синоптики прогнозируют только в северо-восточных областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"16 апреля в Украине без осадков, лишь на северо-востоке страны местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются порывы 17-22 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 13-18 градусов тепла. Еще теплее будет в западных областях – тут прогреет до 21 градуса тепла. А на крайнем востоке страны ожидаются 9-14 градусов тепла.

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Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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