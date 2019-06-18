Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Это вообще нормально?": пленный моряк требует не возвращать Россию в ПАСЕ

18 июня, 17:06

Капитана второго ранга Дениса Гриценко удивила новость о возможности снятия с российской делегации санкций в ПАСЕ

Денис Гриценко
Денис Гриценко. Фото: AFP

В Москве состоялись следственные действия в отношении очередного военнопленного украинского капитана второго ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко, который ранее в этом году потроллил российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор защиты 24 пленников Николай Полозов, Гриценко "не сообщил ничего нового, кроме сведений, предусмотренных статьей 17 III Женевской конвенции".

Адвокат моряка приобщил копию приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка, вернуть захваченные корабли и до 25 июня 2019 года предоставить отчет о выполнении приказа.

Гриценко рассказал, что полторы недели назад его перевели в камеру в корпусе, где нет горячей воды, а также что письма приходят с очень большой задержкой.

Полозов передал моряку последние новости – о встрече родственников военнопленных с президентом Владимиром Зеленским и о поездке последнего во Францию, президент которой Эммануэль Макрона сделал заявление в поддержку пленных моряков.

"Говорили и о предстоящей сессии ПАСЕ. Денис был очень удивлен информации о предстоящем голосовании по резолюции о возвращении права голоса российской делегации. Вроде бы в январе ПАСЕ приняла резолюцию о немедленном освобождении украинских военных моряков, власти России так ничего до сих пор и не сделали для ее выполнения и тут же другая резолюция о возвращении российской делегации. Это вообще нормально? Так в ПАСЕ принято?" – задается риторическим вопросом Полозов.

Несмотря на это, Денис Гриценко сохраняет позитивный настрой и верит, что "все военнопленные моряки как можно скорее вернутся домой к своим близким".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Полозов, агрессия России, пленные моряки, Денис Гриценко

Вы сейчас просматриваете новость " "Это вообще нормально?": пленный моряк требует не возвращать Россию в ПАСЕ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России провели следственные действия над 11 украинскими моряками

7 июня, 17:27

Адвокат военнопленных рассказал, над кем из них уже провели следственные действия, в кому это еще предстоит

МИД Украины требует от России назвать дату и место освобождения моряков

27 мая, 22:26

В Украине заявляют, что готовы забрать у РФ и вернуть на родину украинских моряков

У России нет оснований удерживать украинских моряков и корабли – Волкер

28 мая, 17:47

Представитель Госдепа считает, что у России нет намерений выполнять решение Трибунала

Запрещают видеться и не передают письма: мать пленного моряка рассказала о буднях сына

21 мая, 17:03

Российские тюремщики не оказали медицинскую помощь никому из пленных моряков, кроме Василия Сороки

Драматические шесть месяцев: как адвокаты борются за освобождение пленных украинских моряков

25 мая, 13:00

Предварительное следствие в отношении пленных моряков подходит к концу

Захват моряков и кораблей: Зеркаль раскрыла детали дальнейшего суда

25 мая, 15:29

Замглавы МИД сообщила, где будет рассматриваться дело по сути

Алибасова вывозят из России: что случилось

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Голод может помочь надолго остаться молодым

Отчего болят коленки

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь