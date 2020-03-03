Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Такого начала марта еще не было: в Украину идет аномальное тепло до +20

3 марта, 12:37

Сергей Мартынец

Только на западе страны в некоторых районах будет довольно свежо и немного покапает

В Украину пришла аномально теплая погода. В среду в некоторых областях температура может достичь 20 градусов тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 4 марта Украина будет чуть ли не самой теплой в Европе.

"Завтра, внимание, у нас ожидается 12-18 градусов тепла, а на юге и местами в центре может быть и до +20 градусов. Ложкой дегтя окажется "похолодание" на крайнем западе до 5-10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве завтра будет роскошный март, больше похожий на апрель: ожидается сухая и теплая погода до +15 градусов, возможно и выше.

В тренде
Аномальная погода в Украине удерживается: впервые за 100 лет в марте не будет весенних паводков

А тем временем прогноз погоды в марте озадачил синоптиков. Как оказалось, прогнозы метеосайтов и специалистов различны как никогда. Так, погодные сайты пока не обнадеживают наступлением ранней весны уже с начала марта. А вот официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся и весной, начиная с марта. Сайт "Сегодня" разбирался, когда придет настоящая весна.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)Украина
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре Кутовом
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре КутовомУкраина
В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика
Врачам в Украине резко повысят зарплаты: Гончарук назвал цифры
Врачам в Украине резко повысят зарплаты: Гончарук назвал цифрыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...