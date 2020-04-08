"Телохранителя Яроша" угрожают убить в российской колонии

Пока весь мир продолжает бороться с коронавирусной эпидемией, Россия использует это не только как повод для снятия санкций, но и для издевательств над украинскими политзаключенными.

В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинцу Александру Шумкову, который отбывает незаконный приговор в колонии в Тверской области, угрожают физической расправой.

"Незаконно осужденному Александру Шумкову в российской тюрьме продолжают угрожать "ликвидацией". Администрация колонии в Тверской области продолжает осуществлять психологическое давление – Александра систематически помещают в штрафной изолятор по надуманным поводам, несмотря на то, что Тверской областной суд признал такие действия незаконными, а во время общения звучат угрозы, что его могут лишить жизни в любой момент за убеждения и национальные взгляды", – сообщила Денисова.

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Омбудсмен добавила, что длительное пребывание Шумкова в закрытом камерном помещении ШИЗО в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 негативно сказывается на состоянии его здоровья и формально служит для усиления режима содержания украинского политзаключенного.

В связи с этим она призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по защите прав Александра Шумкова, в частности проверить правовые основания его помещения в штрафной изолятор и обеспечить условия содержания в соответствии с международным правом.

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Также Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций способствовать обеспечению прав на жизнь и надлежащие условия содержания Шумкова.

Напомним, что российские пограничники задержали Александра Шумкова в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда он пытался въехать на российскую территорию в августе 2017 года. Впоследствии российские следователи назвали его бывшим телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и приговорили к четырем годам лишения свободы.

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