Темная история: Арьев прокомментировал гибель Дмитрия Тымчука
Украинский дипломат признался, что не верит в "случайную" версию смерти нардепа
Следствие должно выяснить обстоятельства гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука от огнестрельного ранения в голову.
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, признавшись, что сам он в версию о случайном выстреле не верит.
"Нету слов. На фронте информационной борьбы Тимчук был один из лучших. Не верю в случайности – темная история. Он военный, профессионал, знал оружие, как себя. Угрозы патриотам от реваншистов уже были. Теперь следствие должно дать честный ответ: что именно произошло", – написал дипломат, прокомментировав таким образом информацию, что Тымчук погиб, когда чистил наградной пистолет.
Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.
Тем временем, в Национальной полиции уже назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства
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