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Темная история: Арьев прокомментировал гибель Дмитрия Тымчука

19 июня, 16:01

Украинский дипломат признался, что не верит в "случайную" версию смерти нардепа

Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук. Фото: Данил Павлов

Следствие должно выяснить обстоятельства гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука от огнестрельного ранения в голову.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, признавшись, что сам он в версию о случайном выстреле не верит.

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"Нету слов. На фронте информационной борьбы Тимчук был один из лучших. Не верю в случайности – темная история. Он военный, профессионал, знал оружие, как себя. Угрозы патриотам от реваншистов уже были. Теперь следствие должно дать честный ответ: что именно произошло", – написал дипломат, прокомментировав таким образом информацию, что Тымчук погиб, когда чистил наградной пистолет.

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Тем временем,  в Национальной полиции уже назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства

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Тег убийство, депутат, самоубийство, нардеп, Тымчук, Информационное сопротивление

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