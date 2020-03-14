Температурные качели, мокрый снег и сильный ветер: где в субботу испортится погода

В Украине сегодня местами дождь, похолодание и даже мокрый снег. Также синоптики обещают сильный ветер почти на всей территории страны. При этом температура воздуха будет колебаться от 4 до 15 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Так, холодней всего сегодня будет на западе страны: во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет всего 4-6 градусов тепла. В последних двух областях даже пройдет мокрый снег. На остальной территории региона без осадков и 7-9 градусов.

Мокрый снег ожидается на севере страны и в Житомирской области. Там температура 6-8 градусов.

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В центральных областях, кроме столицы, сухо и до +12 градусов. В Киеве дождь и 6-8 тепла.

На востоке сегодня пройдут дожди, но будет довольно тепло – 10-12 градусов. А теплее всего синоптики прогнозируют погоду на юге – там без осадков и до +15.

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Днем 14 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже девять температурных рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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