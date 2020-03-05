Теплую погоду в Украине подмочат дожди: где украинцам ждать похолодания

В Украине продолжится теплая погода. В ближайшие дни дождей будет немного, а температура воздуха больше 10 градусов. Только местами в субботу немного покапает. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу будет теплая погода – в течение дня 11-16 градусов тепла.

"Правда, на западе воздушная масса окажется холоднее – 6-12 градусов. Дождей серьезных 6 марта в большинстве областей Украины не будет, потому что будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока будет сдерживать западную влагу", – сказала Диденко.

В Киеве 6 марта существенных осадков не ожидается, разве что утром может немного покапать в отдельных районах столицы. Температура воздуха завтра днем ​​будет колебаться в пределах 11-13 градусов.

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На выходных станет больше дождей и местами немного похолодает.

"В субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет замечательная теплая погода. В Киеве 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице погода ожидается на любителя – пойдут дожди и ощутимо похолодает", – добавила синоптик.

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Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

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