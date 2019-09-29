Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Теплый, но мокрый: прогноз погоды на последний выходной сентября

29 сентября, 08:37

Синоптики обещают солнечную погоду жителям запада страны, Одесской области и Крыма

/ Фото: Pixabay

В последний выходной день уходящего месяца, 29 сентября, на преимущественной территории Украины будет теплая, но во многих областях дождливая погода.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, солнечная погода в этот день ожидается на западе страны, а также Одесской области и Крыму.

Температура воздуха здесь будет от 17 до 21 градуса, кроме Закарпатской и Черновицкой областей, где будет немного теплее (20-22 градуса), а также традиционно юга – в Одесской области ожидается от 22 до 24 градусов, а в Крыму – от 19 до 21 градусов тепла.

Реклама

В остальных областях Украины, включая Киев, пройдут умеренные дожди, но при этом сильного похолодания не ожидается – от 16 до 19 градусов (в Херсонской и Николаевской областях чуть теплее – 20-23 градуса).

В тренде
О чем Зеленский говорил с Трампом и какие перемены ждут госслужащих: главные события недели
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Напомним, минувшая неделя была достаточно прохладной в Украине – чувствуется "дыхание осени". Во многих областях ночью температура опустилась ниже нуля, что привело к заморозкам.

Напомним, что на прошлой неделе после резкого похолодания и дождей в Украину снова пришла относительно теплая погода. В народе этот период называют "бабье лето".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз дожди укргидрометцентр

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник
Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздникFun
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогу
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогуУкраина
Потепление и обильные дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных
Потепление и обильные дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на выходныхУкраина
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)Другие регионы

Новости партнеров

Loading...