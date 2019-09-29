Теплый, но мокрый: прогноз погоды на последний выходной сентября

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В последний выходной день уходящего месяца, 29 сентября, на преимущественной территории Украины будет теплая, но во многих областях дождливая погода.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, солнечная погода в этот день ожидается на западе страны, а также Одесской области и Крыму.

Температура воздуха здесь будет от 17 до 21 градуса, кроме Закарпатской и Черновицкой областей, где будет немного теплее (20-22 градуса), а также традиционно юга – в Одесской области ожидается от 22 до 24 градусов, а в Крыму – от 19 до 21 градусов тепла.

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В остальных областях Украины, включая Киев, пройдут умеренные дожди, но при этом сильного похолодания не ожидается – от 16 до 19 градусов (в Херсонской и Николаевской областях чуть теплее – 20-23 градуса).

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Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Напомним, минувшая неделя была достаточно прохладной в Украине – чувствуется "дыхание осени". Во многих областях ночью температура опустилась ниже нуля, что привело к заморозкам.

Напомним, что на прошлой неделе после резкого похолодания и дождей в Украину снова пришла относительно теплая погода. В народе этот период называют "бабье лето".

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