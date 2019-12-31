Хорошо ли вы знаете главные события 2019 года в Украине: тест от сайта "Сегодня"

Уходящий 2019 год оказался для Украины очень насыщенным. В этом году в стране прошли президентские, а за ними и парламентские выборы; состоялись два больших обмена пленными; украинская футбольная сборная вырвалась на Евро-2020, а количество стран для безвизовых путешествий продолжает расти.
Сайт "Сегодня" подготовил тест о главных событиях этого года, чтобы узнать, хорошо ли вы помните, чем жила Украина.
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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как можно будет интересно провести 2019-й и встретить новый 2020-й год вместе с каналом "Украина".
Все подробности в спецтеме Газовые переговоры
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