Хорошо ли вы знаете главные события 2019 года в Украине: тест от сайта "Сегодня"

В 2019 году добавилось много новых стран для безвизовых путешествий, а Нацбанк вывел из оборота некоторые монеты

/ Фото: AFP

Уходящий 2019 год оказался для Украины очень насыщенным. В этом году в стране прошли президентские, а за ними и парламентские выборы; состоялись два больших обмена пленными; украинская футбольная сборная вырвалась на Евро-2020, а количество стран для безвизовых путешествий продолжает расти.

Сайт "Сегодня" подготовил тест о главных событиях этого года, чтобы узнать, хорошо ли вы помните, чем жила Украина.

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как можно будет интересно провести 2019-й и встретить новый 2020-й год вместе с каналом "Украина".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама