Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Хорошо ли вы знаете главные события 2019 года в Украине: тест от сайта "Сегодня"

31 декабря, 07:23

Анастасия Ищенко

В 2019 году добавилось много новых стран для безвизовых путешествий, а Нацбанк вывел из оборота некоторые монеты

/ Фото: AFP

Уходящий 2019 год оказался для Украины очень насыщенным. В этом году в стране прошли президентские, а за ними и парламентские выборы; состоялись два больших обмена пленными; украинская футбольная сборная вырвалась на Евро-2020, а количество стран для безвизовых путешествий продолжает расти.

Сайт "Сегодня" подготовил тест о главных событиях этого года, чтобы узнать, хорошо ли вы помните, чем жила Украина.

Реклама

В тренде
До 6 градусов тепла и гололедица на дорогах: какая погода ждет украинцев на Новый год (карта)

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как можно будет интересно провести 2019-й и встретить новый 2020-й год вместе с каналом "Украина".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы прожиточный минимум тест Владимир Зеленский Евро-2020 газовые переговоры безвиз

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Решение спора
Решение спора "Нафтогаза" и "Газпрома" отразится на курсе доллара – экспертФинансы
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗОПолитика
Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Полный список имен
Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Полный список именУкраина
"Били и пытали". Освобожденный из плена луганчанин рассказал о плене в "ЛНР" (видео)Украина
Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече
Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече "Нормандской четверки" – ПристайкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...