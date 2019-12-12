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Попробуйте обойтись без Google: тест "Сегодня" о самых популярных запросах украинцев в сети

12 декабря, 07:23

Анастасия Ищенко

Количество запросов на украинском языке стремительно увеличивается.

/ Фото: Pixabay

Традиционно в конце года компания Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Так, в сети стабильно ищут российские сериалы, хотят узнать, что же такое формула Штайнмайера и почему падает доллар.

В 2019 году самым популярным поисковым запросом стал финал культового сериала "Игра престолов 8 сезон". Второй по популярности запрос – "Зеленский", а на третьем месте – российская певица Юлия Началова, которая умерла в этом году. Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

Подробнее о поисковых запросах украинцев мы уже рассказывали в нашем материале, а сейчас сайт "Сегодня" подготовил тест, который поможет вам проверить, как хорошо вы ориентируетесь в трендах и поисковых запросах украинцев.

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В тренде
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Фото: The Sumy Post

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как украинцы попадаются на новую аферу – злоумышленники предлагают им бесплатный спутниковый интернет. Детали смотрите в сюжете:

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поиск гугл Владимир Зеленский запросы Игра престолов

Источник: Сегодня

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