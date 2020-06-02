Снегопады летом и жара зимой: ТОП-9 погодных аномалий в Украине

Конец весны и начало лета в этом году подарили две новые погодные аномалии. Во-первых, в субботу, 30 мая, выпавшее количество осадков в Киеве побило 130-летний рекорд наблюдений. Во-вторых, май в этом году оказался самым холодным в XXI веке. Но не стоит думать, что природа сошла с ума. За 150 лет наблюдений климатических наблюдений в Украине зафиксировано немало аномалий – и снегопады летом, и жара зимой.

Например, в феврале 1990 года в Днепре (тогда еще Днепропетровске) за окном держалась температура +19 °C. Как писали в местных СМИ, в конце месяца дачники даже высаживали картошку – и этот, мягко говоря, ранний урожай не замерз. А вот в 1917 году выдался самый холодный май: 22 мая 1917 года ночью температура опустилась до –1,7 °C. Это был самый поздний заморозок за все годы наблюдений.

Читайте рейтинг самых удивительных погодных аномалий последних 10 лет в специальном материале сайта "Сегодня".

Май 2020

Реклама

Метеорологическое лето в Украине так и не наступило. По сообщению Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура в мае была ниже нормы на 2,8 градуса – +12,4 по Цельсию. Таким образом, май в этом году оказался самым холодным в XXI веке.

"Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0°, а теплее – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°", – уточнили в обсерватории.

Кроме того, прошедший месяц оказался и самым дождливым – в мае выпало 122 мм, что составляет 230% климатической нормы в месяц. Например, только 30 мая, в субботу, и только в Киеве выпало рекордное количество осадков, которые затопили улицы. Так, на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого же числа в 1941 году.

Июнь-июль 2018

17 июля 2017 года заголовки новостных сайтов отличались предельной краткостью: в Украине выпал снег. А в самом деле, что еще сказать, когда посреди лета начинается снегопад? Молча удивляться.

Реклама

В Карпатах белый ковер покрыл двор сельских усадеб. В соцсетях туристы делились фотографиями аномалии. Правда, в снежки поиграть так и не успели. Температура воздуха начала подниматься, и июльский снег исчез через какой-нибудь час.

Это был не первый летний снегопад, выпавший в Закарпатье не в сезон. 23 июня возле горы Блызница, на горнолыжном курорте Драгобрат, толщина снега достигала нескольких сантиметров.

Никогда еще снег в Карпатах не был так красив, как летом 2018-го. Фото из открытых источников

"В этой местности был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей", – сообщал губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на своем сайте.

К счастью, на место оперативно выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, и уже через несколько часов все дети были доставлены целыми и невредимыми в ближайшие населенные пункты.

Реклама

Впрочем, как отметил на своей страничке в Фейсбук экскурсовод из Мукачево Сергей Прокоп, несмотря на снижение температуры и снегопады, в горах много цветов, а местные пейзажи по-прежнему завораживают туристов своим величием. Так что по домам никто особенно не спешил.

Апрель-май 2018

Как сообщили в пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 3 мая жара в Киеве побила три исторических рекорда. По данным метеорологов, апрель 2018 года был на 4,4°С был теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха составила +13,1°С, а следовательно, месяц стал самым теплым в столице с 1881 года.

Всего в середине и в конце апреля в Киеве было зафиксировано пять температурных рекордов. Самый теплый день – 29 апреля. Тогда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, а самый холодный – 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С). Также апрель 2018 года стал одним из самым сухим. С 8 мм осадков он занял шестую строчку с 1891 года.

Май в Киеве также начался с рекорда: ночь на 2 мая оказалась самой теплой с 1881 года – столбик термометра не опустился ниже +15,7°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущее рекордное значение 1977 года. На тот момент в Украине было жарче, чем в странах Европы или даже Северной Африки – до 30 градусов.

Январь 2018

Зима в том году точно также порадовала украинцев теплом.

"Теплая зима в этом году отметилась неординарными как для января явлениями. В Одессе среди зимы созрела малина, в районах области — распустились первые цветы. В природном парке Прикарпатья и в Харьковском зоопарке не дождались традиционной спячки животных.

Сказалась теплая погода и на животном мире. По состоянию на 5 января в харьковском зоопарке из шести обитающих там медведей трое так и не легли в спячку. С похожей проблемой столкнулись и на Прикарпатье. В Галицком национальном природном парке живущие в вольерах медведи до сих пор активны: они так и не почувствовали прихода зимы", — писал 5 января 2018 года корреспондент газеты "Факты".

Апрель 2017

В апреле 2017-го Харьков, Запорожье и Днепр накрыли мощные снегопады. Сперва непогода обрушилась на Днепр 19 апреля: сильный снегопад, заблокированные дороги и тысячи поваленных деревьев. Въезд в Днепре и выезд из города со стороны Запорожья был заблокирован с двух сторон из-за большой пробки.

Известный украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов опубликовал в сети видео засыпанной снегом трассы и предупредил водителей не выезжать на дорогу на летней резине.

"Если вы уже переобулись – придется или оставить автомобиль и перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять! Без вариантов. Переждите, перетерпите эти катаклизмы, погодные и дорожные. Особенно опасно ночное время – температура всегда падает, под утро, в "волчью вахту" – вообще мраки", – написал Алексей Мочанов в соцсети.

Из-за штормового ветра в городе упали 3000 деревьев, а обрывы кабелей оставили без света десятки населенных пунктов области.

"Наиболее сложная ситуация сложилась в Днепропетровском, Царичанском, Верхнеднепровском, Никопольском и Новомосковском районах", — рассказали в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

Но главной проблемой для большинства горожан стало резкое похолодание, что на фоне уже выключенного отопления привело к холоду в домах.

"Мы дома ходим в нескольких свитерах, притом, что включили обогреватели. Я даже боюсь представить, сколько электроэнергии накрутит счетчик за эти дни, но деваться некуда: батареи ледяные", — жаловалась журналистам сайта "Сегодня" жительница ул. Рабочей Ольга Харлак.

Март 2013

День и ночь 22 марта 2013 года надолго запомнились всем, кто оказался той весной в Киеве. Экстремальные снегопады подарили украинцам мем "вхурделило" – так прокомментировали погодную ситуацию по одному из телеканалов.

Вот так "вхурделило". Фото из открытых источников.

К 8 часов утра выпало 50 см снега, хотя в отдельных местах высота снежного покрова достигала в высоту полутора метров. Вполне ожидаемо столица застыла в пробках: по состоянию на 14:50 заторы в Киеве достигли восьмибалльной отметки, а к концу дня наступил форменный транспортный коллапс. "Киевавтодору" пришлось вывести на улицы 400 сотрудников для расчистки города в ручном режиме. Движение наземного транспорта было фактически парализовано, власти объявили режим чрезвычайного положения, а в Фейсбуке вовсю острили про "51 февраля". Впрочем, всем тем киевлянам и гостям столицы, кто добирался с работы по восемь часов, было совсем не до смеха.

Когда в столице транспортный коллапс, спасают лыжи. Фото: facebook.com.kievdetka

Впрочем, пострадал не только Киев – Львов тоже утонул в снегу: машины замело по крышу, а люди прятались под зонтами. На территории Одесской, Николаевской, Херсонской областей и в Крыму скорость ветра достигала почти ураганной силы. А на западе Украины в тот день морозы дошли до отметки -30°C градусов.

Лето 2012

Самое длинное лето в истории Киева началось в апреле: 30 апреля 2012 года был зафиксирован температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – на отметке +30,2°. Предпоследний раз так жарко киевлянам было только в 1881 году.

Самое длинное метеорологическое лето совпало с проведением в Украине чемпионата Европы "ЕВРО-2012". Летняя погода стояла с 25 апреля по 7 октября. Так что гимн чемпионата "Endless summer" ("Бесконечное лето") в какой-то степени был пророческим. В целом, тем летом средняя температура воздуха в столице составляла +9°C, что на 1,3°C превышало показатель, который считался нормой.

Февраль 2012

В 2012 году столицу основательно заморозило. 3 февраля 2012 года температура воздуха в Киеве упала до -26,8 °C. Тогда же синоптики начали говорить о том, что экстремальные зимы в самом скором времени станут нормой для Украины. Но не сложилось – наоборот, год от года зимние сезоны становились все мягче по климату.

Август 2010

5 августа 2010 года аномальная жара установила рекорд в Полтаве. Как сообщил журналистам заведующий кафедрой географии и краеведения Полтавского государственного педагогического университета имени Короленко Леонид Булава, такого температурного показателя в Полтаве не было за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1883 года.

"Температура, которая была зафиксирована метеостанцией в этот понедельник + 38,5 градусов, является рекордной. Ранее максимальный показатель в Полтаве составлял +38 градусов", – сказал Булава.

Географ добавил, что подобный температурный режим на территории области наблюдался в начале прошлого столетия, а также в 1940 году.

"Это связано с колебанием в климате. Такие климатические периоды наблюдаются время от времени, и их протяжность составляет 20-30 лет. Тот, который мы наблюдаем сейчас, начался где-то в 2008-2009 году и продлится, вероятно, до 2030 года", – предположил он.

8 августа 2010 года в Киеве была зафиксирована температура воздуха +39,2°C. Фото: Александр Яремчук

Горячо было не только в Полтаве: абсолютный температурный максимум был зафиксирован сразу в нескольких городах. Например, 8 августа в Киеве было +39,2°C, а в Мироновке – +39,6°C. Чуть позже, 12 августа, до +42°C раскалился Луганск.

Отметим, что метеорологическая весна началась в столице 10 февраля, а вот метеорологическое лето пока что в городе не наступило из-за холодного мая. Так, минувший месяц оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама