Торт, флаг и кораблики – как встречали освобожденных моряков в Одессе: опубликованы фото

В ВМС отметили, что после отдыха моряки продолжат службу

Освобожденные из российского плена украинские моряки после госпиталя вернулись в Одессу. Об этом сообщается на странице командования Военно-морских сил Украины в Facebook.

Моряки прибыли на Школьный аэродром Одессы, затем их на автобусах перевезли на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), в Практической гавани Одесского порта.

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Освобожденных из плена моряков в Одессе встречали представители командования ВМС Украины во главе с начальником штаба, волонтеры, священнослужители, родные и близкие, а также представители общественности.

"Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по предназначению", - добавили в ведомстве.

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Одесские волонтеры вручили морякам символический подарок – флаг ВМС Украины, который развевался на флагштоке Одесского горсовета, пока военных удерживали в московском СИЗО.

Ранее мы писали, что освобожденные из российского плена украинские моряки собрали деньги для помогавшего им российского волонтера Константина Котова, осужденного недавно российским режимом на 4 года лагерей по фиктивным обвинениям.

Кроме этого, освобожденные из российских тюрем украинские моряки встретились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

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