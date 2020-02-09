Трагедия с Boeing МАУ: что скрывает Иран и получит ли Украина бортовые самописцы

Прошел месяц, а расследование трагедии украинского авиалайнера Boeing 737, следовавшего из Тегерана в Киев 8 января, тормозится иранской стороной. Поэтому Канада подала миллиардный иск к Ирану. Говорят: катастрофа лайнера авиакомпании МАУ была преднамеренным и сознательным актом терроризма.

Boeing авиакомпании МАУ вылетает из международного аэропорта Тегерана рассвете. На взлете – самолет вспыхивает и падает на землю. Рассыпается на мелкие части. Выжить шансов не было ни у кого. Из 176 пассажиров, погибших на борту – 57 граждан Канады.

Мать Амирали посещала в Иране сестер, и домой из отпуска уже не вернулась.

"Больше всего я скучаю за тем, что она всегда была рядом – поддерживала меня. Я мог ей позвонить и она знала ответы на все мои вопросы. Потерять ее так внезапно – очень трудно", – делится Амирали Алава, сын погибшей в авиакатастрофе.

На борту Boeing погиб брат Мейсама с женой. Мохсен и Махса поженились накануне смертельного рейса. В честь погибшего брата Мейсам назвал своего новорожденного сына.

"Один Мохсен ушел из жизни, другой входит в нее. Но я надеюсь, что мне больше никогда не придется услышать, как моя мама кричит от горя по телефону", – рассказывает он.

Прошел месяц, но до сих пор неизвестно, что происходило в последние мгновения на борту. Иран, который признал, что случайно сбил ракетами пассажирский лайнер, не отдает черные ящики странам, чьи граждане погибли. Тегеран передаст самописцы только если не сможет их расшифровать самостоятельно – заявил посол Ирана в Украине, ссылаясь на Чикагскую международную конвенцию. По выплатам компенсаций иранцы отмалчиваются. Говорят: нужно дождаться окончания расследования.

"По выплатам – были различные сообщения о сумме компенсаций, но ни одно не соответствует действительности. До сих пор не назвали конкретной суммы. Уверяю, что в Иране со всей серьезностью соответствующие органы занимаются расследованием этой катастрофы", – заявлял Манучехр Моради, посол Ирана в Украине.

Из-за довольно закрытого режима расследования катастрофы Канада подала миллиардный иск против Ирана. В документе трагедию назвали намеренным и сознательным актом терроризма. Согласно международному праву, Иран действительно имеет право самостоятельно работать над расшифровкой самописцев, впрочем, не имеет права не предоставлять доступа к данным представителям Украины и мира.

"Иранские авиавласти должны решить для себя обладают ли они техническими возможностями для достоверной расшифровки такого сложного явления как черные ящики современного самолета. В этом процессе заинтересованы США, Украина, заинтересована Канада, где погибло большое количество граждан. Украине сейчас необходимо дипломатическим путем давить на Иран и требовать, чтобы компенсации были значительно выше – в любом случае – не ниже 200 тысяч долларов", – считает Роман Марченко, юрист по международному праву.

Родственники одиннадцати погибших украинцев до сих пор не оправились от горя и не готовы встречаться с журналистами. По телефону рассказали, что им не предоставляют никакой информации о расследовании сбития Boeing. Все узнают из Интернета. Получили компенсации от МАУ и государства – каждая семья по 300 тысяч гривен. Сейчас готовят документы для получения страховой суммы. На выплаты от Ирана смогут рассчитывать лишь после завершения следствия. Но больше всего надеются на справедливое расследование гибели их родных.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".

В то же время Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человек, сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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