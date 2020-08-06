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Трагедия в Бейруте: десятки украинцев просят о помощи

6 августа, 13:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украина уже готова отправить в Ливан гуманитарный груз

Среди людей, погибших в результате мощного взрыва в столице Ливана на этой неделе, украинцев нет, однако порядка трех десятков граждан нуждаются в помощи.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе, есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса", – сказал он во время онлайн-брифинга 6 августа.

По словам Кулебы, украинская община в Ливане насчитывает порядка 5 тысяч человек. А среди тех, кто обратился за помощью, были три семьи, которые заявили о значительном повреждении их домов, а также гражданка Украины, чью квартиру практически разрушило взрывом. Сама женщина понесла незначительные телесные повреждения.

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Министр также добавил, что еще накануне Украина предложила Ливану предоставить гуманитарную помощь и уже получила перечень самых насущных проблем. Координацией помощи занимается МИД.

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Напомним, что взрыв в морском порту Бейрута прогремел 4 августа. Взорвались более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую хранили на одном из складов. В результате трагедии погибли 137 человек, а десятки пропали без вести. Кроме того, порядка 5 тысяч пострадали.

На ближайшие две недели в Бейруте объявлено чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан Украина украинцы за границей бейрут взрыв в Бейруте
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