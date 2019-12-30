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Трагедия в больнице Каменского: в Украине запретили ряд препаратов для наркоза

30 декабря, 12:52

В аптеках изъяли образцы препаратов для проверки

/ Фото: Pixabay

В Украине запретили препараты, которые могли стать причиной тяжелых побочных реакций и смертельного случая в Каменском в Днепропетровской области.Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

С 17 по 19 декабря в Каменской больнице провели семь операций с применением наркоза, в результате которых умерла женщина, а остальные шесть пациентов попали в реанимацию.

Теперь Государственный экспертный центр МЗ Украины проверяет и рассматривает все возможности трагедии: несоответствие качества препаратов, фальсификация, нарушение норм хранения и транспортировки лекарственных средств.

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Гослекслужба ввела запрет на средство Дипрофол, из-за которого, вероятно, умерла пациентка, а также на другие лекарственные средства, которые применялись во время оперативных вмешательств и могли вызвать побочные реакции: Дитилин, Атракуриум, Фентанил, Сибазон, Атропин.

Лаборатория должна провести анализ архивных образцов производителя лекарственных средств Дипрофол и образцов, изъятых в больнице Каменского.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сейчас Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести, и проследила цепь их поставки.

Напомним, шестая часть лекарств в украинских аптеках, по данным неофициальных источников, – это фальшивка или контрафакт. Стастика ВОЗ чуть более снисходительна – там говорят, что каждый десятый медикамент подделка. В целом Украина оказалась на седьмом месте в мире по количеству зарегистрированных случаев фальсификакции.

Также мы писали, как на самом деле врач должен назначать препараты . По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название.

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