Трагедия в Иране и гибель MH17: эксперт объяснил, может ли Россия воспользоваться ситуацией

/ Фото: AFP

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Россия вряд ли сможет использовать ситуацию с катастрофой Boeing-737 компании МАУ, чтобы обелить себя в вопросе сбитого над Донбассом Boeing рейса MH17. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Я бы не спешил делать какие-то выводы – был сбит Boeing-737 иранской ракетой или катастрофа случилась по каким-то другим причинам. Здесь еще много неясного, необходимо, чтобы свое слово сказало расследование. Предварительные заявления – это предварительные заявления. А вопросов пока гораздо больше чем ответов. Но все же если в итоге выяснится, что самолет был сбит случайно, россияне наверняка будут иметь соблазн использовать такую же версию и по Донбассу", – сказал эксперт.

Тем не менее, по мнению эксперта, особых дивидендов Москве это не даст.

"Дело в том, что аналогии здесь очень слабые. Во-первых, на Донбассе стреляли намеренно. Могли перепутать самолет – стреляли по украинскому военному, которого в тот момент вопреки ожиданию в небе не оказалось. Но главное даже не это. А то, что Россия стреляла по "Боингу" с украинской территории, где, как она утверждала и утверждает "ее нет". Вопрос случайно она стреляла или намеренно в этом случае второстепенен. Потому, что доказывая, что выстрел был произведен случайно, как Иране, она тем самым признает, что ее войска находились на украинской территории", – сказал эксперт.

По мнению Владимира Фесенко, если окажется, что самолет в Иране был сбит случайно, то больше напрашиваются аналогии со сбитым в 2001 году в результате учений украинских ПВО в Крыму Ту-154 компании "Сибирь".

"Вот в этом случае можно говорить о случайности, трагическом стечении обстоятельств. Но катастрофы в Иране и на Донбассе аналогичными назвать трудно", – заключил эксперт.

Пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" во время рейса PS752 Тегеран – Киев разбился в районе тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни спустя несколько минут после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли. Одна из основных версий – атака из ЗРК "Тор", которые Иран купил у России более 10 лет назад.

А Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Основной версией трагедии считается атака из ЗРК "Бук" Вооруженных сил РФ. Какие фейки о трагедии распространяла Россия, вы можете узнать в статье "Фотошоп, воровство и "самолет с мертвецами": главные фейки Кремля о гибели MH17" на нашем сайте

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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