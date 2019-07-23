Трамп вместо Путина и фейки о Крыме: Россию вновь поймали на тотальной лжи

Юваль Ной Харари разрешил российскому издательству перевернуть с ног на голову смысл в своем новом бестселлере

Юваль Ной Харари. Фото: скриншот.

Популярный израильский писатель и профессор истории Юваль Ной Харари оскандалился после выхода своего нового бестселлера "21 урок для XXI века" (21 lessons for the 21st century).

Читатели обратили внимание на то, что в русском переводе книги выпустившее ее московское издательство "Синдбад" решило опустить неудобную для России тему лжи тотальной Кремля о незаконной оккупации и аннексии Крыма и заменить ее фейками президента США Дональда Трампа.

В оригинале издания автор пишет в разделе "Постправда" (перевод The Insider):

"Сегодня нам постоянно говорят, что мы живем в новую и пугающую эру "постправды", и что ложь и вымысел всюду окружают нас. За примерами далеко ходить не надо. В конце февраля 2014 года российские специальные войска без каких-либо опознавательных знаков, вторглись в Украину и оккупировали стратегические объекты в Крыму. Российское правительство и лично президент Путин несколько раз отрицали, что это были российские войска, и описывали их как стихийные "отряды самообороны", которые приобрели униформу, похожую на российскую, в местных магазинах. Когда они делали такие довольно нелепые утверждения, Путин и его соратники прекрасно знали, что они врут".

Однако российское издательство решило заменить этот отрывок на

"Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую пугающую эпоху "постправды", окруженные ложью и вымыслом. Так, по подсчетам газеты Washington Post за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений. В речи, произнесенной в мае 2018 года, из 98 фактологических утверждений Трампа 76% были ошибочными, вводящими в заблуждение или ни на чем не основанными. В ответ Трамп и его сторонники неизменно называют Washington Post, New York Times, CNN и другие средства массовой информации "лгунами" и обвиняют их в распространении "фейковых новостей" с целью дискредитировать президентство Трампа".

В то же время, украинский перевод вышел без изменений.







Но это оказалось не единственным кардинальным отличаем перевода от оригинала. В подразделе "Взгляд из Кремле" Харари вновь поднял тему незаконной аннексии Крымского полуострова:

"Пока единственным успешным вторжением, осуществленным ведущей державой в 21 веке, стало российское завоевание Крыма. В феврале 2014 года российские войска вторглись в соседнюю Украину и оккупировали Крымский полуостров, который был впоследствии аннексирован Россией. Почти без какой-либо борьбы Россия заняла стратегически важную территорию, посеяла страх в соседях и восстановила себя в качестве мировой державы. Однако завоевание закончилось успешно благодаря экстраординарному стечению обстоятельств. Ни украинская армия, ни местное население не оказали большого сопротивления россиянам, тогда как остальные державы воздержались от прямого вмешательства в конфликт".

Вместо этого переводчик вообще указал на достижения России после оккупации Крыма:

"До сей поры единственным успешным вторжением 21 века, предпринятым великой державой, было присоединение Крыма Россией. Но даже это исключение подтверждает общее правило. Сама Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну, а российские войска практически не встретили ни сопротивления со стороны местного населения, ни со стороны украинской армии. Более того, в результате присоединения Крыма и участия в ряде конфликтов на востоке Украины, Россия приобрела стратегически важные активы и повысила свой международный престиж. Экономическая выгода оказалась гораздо меньшей".

Украинский тираж книги также вышел с оригинальным содержанием.







Позже Юваль Ной Харари признался, что сам дал разрешение заменить "проблемный" для России абзац, чтобы "основные идеи книги об опасностях диктатуры, экстремизма и фанатизма достигли как можно более широкой аудитории".

Такой подход шокировал многих пользователей сети.

Напомним, ранее украинский МИД составил "Белую книгу специальных информационных операций против Украины 2014-2018" - сборник фейков, которые российская пропагандистская машина запускала против Украины, ее властей и Вооруженных сил после Революции достоинства.

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